FCM-boss indrømmer: - Vi får travlt

FC Midtjylland arbejder hårdt på at få noget både den ene og den anden vej inden tranfervinduets lukning, fortæller Svend Graversen

Uret tikker.

Der er ikke mange dage tilbage af transfervinduet, der smækker i fredag aften, og det betyder, at der er nogen, der har travlt.

Én af dem er FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen. For selvom han egentlig er glad for det, der allerede er blevet hentet ind, så bliver det nogle intense dage.

Det indrømmer FCM-bossen selv, efter det søndag blev til et klokkeklart 3-0-nederlag mod FC Nordsjælland i Farum.

- Vi får travlt. Vi har også nogen, der nok har behov for at komme ud og få lidt mere spilletid, end de får her. Og det skal vi arbejde på lykkes.

- Og så kigger vi på, om vi ikke kan gøre den her trup endnu mere konkurrencedygtig både med de skader, vi har, men også på den lidt længere bane.

Sportschef Svend Graversen kigger både på noget til defensiven og offensiven. Foto: Ernst van Norde

Skal arbejdes hårdt

Der har ellers allerede været en del tilgange på Heden.

Alligevel har sæsonstarten langt fra været som forventet i det midtjyske, hvor man efter seks runder i Superligaen har tabt hele tre gange, ligesom der torsdag venter en svær udekamp i Polen om at sikre sig adgang til Europa Conference League.

- Der bliver arbejdet hårdt på at se, om vi kan gøre noget her til sidst. I sidste ende har vi dygtige spillere, men vi har stadig fire dage til at se på, om vi kan få gjort truppen endnu mere konkurrencedygtitg.

- På hvilke positioner er I på udkig?

- Vi kigger stadigvæk på, om vi kan styrke os endnu mere i forsvaret. Kan vi få endnu mere offensivt output ved at få en ekstra offensivspiller ind, kigger vi også på det.

- Men de skal være dygtige, og der skal være den rigtige timing. Og vi ved godt, at i de sidste dage er det ikke det allernemmeste.

Thomas Thomasbergs mandskab har fået en hakkende start på Superligaen med hele tre nederlag efter de første seks runder. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Er sårbare

Torsdag venter en livsvigtig opgør mod Legia Warszawa, efter det første opgør endte 3-3 i Herning. Den kamp kan meget vel komme til at definere meget af FC Midtjyllands sæson.

Men har de truppen til at kunne begå sig i to turneringer på samme tid?

- Det er det, vi skal evaluere, og det er det, vi kigger på (to turneringer, red.). Jeg synes, vi har bevist, at vi har en rigtig dygtig trup.

- Men vi har også bevist, at vi er lidt sårbare, når vi har får mange ude, siger Graversen om blandt andre nyindkøbene Gue-sung Cho og Sverrir Ingi Ingason, der begge er skadet.

- Føler du, at I er et stykke fra dem, der ligger i toppen af tabellen?

- Nej, jeg føler ikke, at der er langt op. Det skal vi kunne konkurrere med.

- Så du er ikke bekymret i forhold til din trup og din træner?

- Jeg er overhovedet ikke bekymret ... Men det gør ikke, at vi ikke kigger på, om vi kan forstærke os.

- Vil du love, at I får landet mindst én handel?

- Nej, jeg vil ikke love noget som helst. Vi arbejder altid på at gøre vores trup stærkere, men at love noget her hverken kan eller vil jeg.