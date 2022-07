FCM-boss om Sisto: - Han svarer os ikke

Onsdag smed FC Midtjylland en bombe.

Pione Sisto er ikke længere en del af truppen i Superliga-klubben, sagde sportsdirektør Svend Graversen til B.T.

For to år siden blev den offensive, driblestærke spiller ellers hentet hjem som den helt store profil på Heden, men lige nu ligner det mest af alt et ægteskab, der ved at smuldre, hvis ikke det allerede er.

Fejden er nået et stadie, hvor klubben ikke længere kan få fat i deres spiller, og det har fået øjeblikkelige konsekvenser.

- Vi har været tålmodige langt henad vejen, og vi skal huske på, at vi allesammen er forskellige, og i den forbindelse har vi strukket os langt. Men det er klart, at når vi slet ikke kan få en dialog i gang, og vi ikke har en direkte linje til ham, så er det meget svært, siger Svend Graversen til Ekstra Bladet.

- Altså han tager slet ikke telefonen, når I ringer?

- Han svarer os ikke. Hvis vi endelig får fat på ham, henviser han bare til Angelo (Pione Sistos bror og agent, red,), og der er vi heller ikke kommet videre, fordi kommunikationen er så dårlig.

- Så for at skære det helt ud i pap. FC Midtjylland kan ikke snakke med Pione Sisto?

- Nej, det kan vi ikke.

- Det lyder helt grotesk?

- Det er gør det, ja.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

Pione Sisto har ellers netop været på træningslejr sammen med resten af FCM-mandskabet i Holland. Her viste han sig godt frem og så skarp ud, som sportsdirektøren formulerer det, ligesom administrerende direktør Claus Steinlein for en uge siden i et interview med Discovery+ fortalte, at Sisto endelig ville vise, hvor stærk han er i Superligaen.

Så det er fristende at spørge, hvad der er gået galt siden da, men det kan Svend Graversen ikke løfte sløret for.

- Det vil kun være formodninger, og det vil være forkert af mig at sige.

Den øjeblikkelige konsekvens er, at Sisto er blevet smidt af Superliga-mandskabet, og i FCM forventer man, at han i stedet tropper op på U19-holdet, der starter sin træning torsdag. Ellers vil det få yderligere konsekvenser.

Svend Graversen erkender, at det er svært at se en løsning på det hele lige nu.

- Hvordan vi kommer videre herfra, det har jeg svært ved at se. Det vil jeg gerne kunne, men det kan jeg ikke. Når det er sagt, har vi en positiv indstilling til, at vi kan komme videre, hvis tingene ændrer sig. Men der skal en forandring til - ellers sker det ikke, slår han fast.

FC Midtjylland og Pione Sisto talte sidst sammen onsdag morgen, hvor spilleren henviste til sin agent, Angelo. Her meddelte FCM ham, hvor klubben står.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Pione Sisto.

Til B.T. har Angelo Sisto sagt følgende:

- Der er ingen tillid mellem Pione og klubben i forhold til, hvilke planer der er fremtidsmæssigt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

