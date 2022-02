FCM-boss sagde op: Har arbejdet i kulissen

Det var et farvel til posten som bestyrelsesformand i FC Midtjylland og sportsdirektør i Brentford.

På én og samme gang for Rasmus Ankersen, der i december sagde farvel efter otte år i FC Midtjylland og som et af symbolerne på klubbens rejse fra kebab på udebaneture til Champions League-deltager.

Men nu fortæller direktør Claus Steinlein, at FC Midtjylland-drengen altså ikke helt har sluppet grebet i klubben endnu.

- Han er stadigvæk med. Han var en vigtig faktor for, at vi solgte Jens-Lys tidligt i vinduet. Der havde han en stor aktie i det. Han har været med i hele vinduet og er også med indtil sommerferien. Så det bliver først fra sommer, at vi helt selv uden ham skal til at lave transfervinduet, siger Claus Steinlein.

FC Midtjylland-direktøren sidder på balkonen ved Algarve-kysten i Portugal og ser tilbage på et transfervindue, hvor midtjyderne brugte tæt på 20 millioner kroner på kantspilleren Edward Chilufya, men også hentede de store navne Max Meyer og Vagner Love.

Det skete altså med hjælp fra Rasmus Ankersen, og her på den portugisiske balkon kun et langt specialtrænet indkast fra FC Københavns hotel i samme område kan Steinlein også kigge lidt på, hvordan der blev handlet hos guldkonkurrenten.

- FCK har brugt mange, mange flere penge end os. Vi har jo reelt kun købt én spiller. Resten har været nogen, vi enten lejer, har fået transferfri eller har byttet til en rigtig god pris. På den måde handler våbenkapløbet ikke så meget om penge, men vi har begge to forsøgt at få styr på vores trupper, mener Steinlein.

- Er guldet i år det dyreste i Superligaens historie?

- Nej, vi har faktisk en billigere trup nu. Vi er kommet af med mange løntunge spillere. Hvis man kigger på de udgifter, vi har på fodboldspillere, så tæller Kaba og Pfeiffer, som vi har lejet ud, med i lønstatistikkerne, men det gør lejeindtægterne så ikke.

- Det er nulløsninger eller plus for os med alle dem, vi har lejet ud. Isoleret set er vores førsteholdstrup ikke så dyr, som den har været før. Også fordi vi har lavet nogle billige lejeaftaler. Vi betaler ikke markedsprisen for Max Meyer, lyder det fra Steinlein.

Claus Steinlein mener, at FCM har halet ind på FCK, men stadig er langt efter på transfers. Foto: Claus Bonnerup

FC Midtjylland har i dette transfervindue kun lagt millioner for Edward Chilufya fra Djurgården, men i sommer betalte midtjyderne store penge for brasilianske Marrony, mens også landsmændene Charles og Juninho tilsammen kostede over 20 millioner kroner.

- FCK har været stukket af i mange år på transferdelen, men jeg synes, at vi har indhentet dem lidt. Vi bruger lidt flere penge nu, end vi gjorde for fem år siden. Min oplevelse er så nu, at FCK i det her vindue har brugt rigtig mange penge. Det gjorde vi i sommer. Vi er stadig et stykke efter, hvad de kan, siger Steinlein og fortæller videre:

- Vi lå omkring fem millioner euro (37,5 mio. kr., red.) på Marrony. Vi kan ikke gøre det fast, men kun en gang imellem. Det er en enkelt spiller i ny og næ.

Vinterens dyreste spiller købte FC København, mens FC Midtjylland tog prisen i sommer. Og når foråret er overstået, vil det vise sig, hvem der har handlet bedst i kampen om guldet. En kamp, hvor Brøndby og AaB ligger roligt i outsidersvinget.

