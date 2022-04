FCM-chef kan ikke tale om forlængelse med Dreyer

FC Midtjylland har hentet Anders Dreyer hjem fra russiske Rubin Kazan på en kort aftale, men der arbejdes lige nu ikke på at forlænge samarbejdet.

Det fortæller midtjydernes sportschef, Svend Graversen, efter at Anders Dreyer mandag var en del af det mandskab, der slog Silkeborg 3-2 i Superligaen.

- Lige nu er billedet så uigennemsigtigt, at vi ikke kan snakke om forlængelse, siger han.

- Vi skal fokusere på at få Anders Dreyer i gang i FC Midtjylland.

- Der er en ulykkelig situation i Ukraine og Rusland, og der er fodbold ikke det vigtigste, siger Svend Graversen.

På grund af Ruslands invasion af Ukraine har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) tilladt, at spillere fra russiske og ukrainske klubber kan få deres kontrakter suspenderet og spille et andet sted resten af sæsonen.

Det har Dreyer udnyttet, og mandag startede han på banen mod Silkeborg. Selv kigger han ikke længere frem end de tre måneder, som kontrakten gælder.

- Jeg lægger ikke skjul på, at jeg er glad for at være i FC Midtjylland. Det er dejligt at være tilbage på MCH Arena.

- Jeg har skrevet under på en kontrakt på tre måneder, og det er svært at sige, hvad der sker efterfølgende.

- Der er god kontakt med både Bo Henriksen og min tidligere træner i Rusland, men vi må se, hvad der sker, siger han.

Midtjydernes cheftræner, Bo Henriksen får med Anders Dreyers comeback svært ved at vælge mellem de mange offensive spillere, han har til rådighed.

- Da vi sidst havde Anders Dreyer i truppen, vandt vi mange fodboldkampe og scorede mange mål.

- Man behøver ikke være et geni for at se, hvad det betyder for os at have ham på holdkortet, siger han.

Anders Dreyer spillede hele kampen mod Silkeborg mandag, hvor han med et skud på overliggeren var tæt på at vende tilbage til MCH Arena med et brag.

Anders Dreyer kan blive en vigtig brik for FCM, der søndag møder netop FC København, som er seks point foran midtjyderne i toppen af Superligaen. Bo Henriksen ser frem til opgøret i Parken.

- Det bliver den fedeste fodboldkamp, og vi skal over at angribe, siger han.