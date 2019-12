FCM-chok: Stjerne vil hjem

HERNING (Ekstra Bladet): FCM’s må nok se i øjnene, at en af mandagens målhelte, Emiliano Marcondes, snart er fortid.

Midtbanekreatøren, som er udlejet fra Brentford, vil tilbage til England og forsøge at tilspille sig en plads på ’danskerholdet'.

Det er udsigten til, at London-klubben kan komme i spil til en oprykning til Premier League, som frister mere end at forlænge opholdet hos Superligaens nummer et.

Den nuværende aftale udløber til nytår, men når den sidste kamp er spillet midt i december, snupper Emiliano Marcondes lige en uges ferie, inden han genoptager træningen i Brentford.

- Så må vi se, om jeg kan tilkæmpe mig en plads. Det kan blive svært med den succes, som holdet har lige nu senest med en 7-0 sejr i weekenden over Luton, siger Emiliano Marcondes til Ekstra Bladet.

- Jeg snakker fortsat med gutterne Brentford.

- Det er helt vildt, hvor godt det går, siger Emiliano Marcondes.

Det er en nyhed, som FCM's direktør Claus Steinlein ikke er glad for.

Direktøren vil nemlig have sin bestyrelsesformand Rasmus Ankersen til at tale med Brentfords sportsdirektør Rasmus Ankersen om en forlængelse af lejeopholdet.

Det kan han så spare sig for.

Emiliano Marcondes er godt i gang med at takke af og sige farvel, og han blev noteret for sit andet FCM-mål, da han mod Silkeborg gentog kunststykket fra den omvendte kamp og scorede på ny mod Silkeborg i 2-1 sejren.

Inden ’hjemrejsen’ er der lige et par svære kampe, som skal have overstået mod henholdsvis Brøndby og AGF.

Det bliver med garanti ikke så nemt, som det var i lørdagens nabo-opgør mod bundproppen Silkeborg.

Hjemmeholdet var i fuld kontrol, indtil der manglede fem minutter, da Silkeborgs Emil Holten i tre forsøg fik bolden i nettet.

Som nævnt bragte Emiliano Marcondes hjemmeholdet foran efter godt et kvarter og midt i 2. halvleg kunne Rasmus Nicolaisen øge til 2-0.

Hjemmeholdet burde have lukket og slukket, men som så ofte før havde Superligaens tophold svært ved at score.

- Jeg synes ikke, at Silkeborgs reducering udløste panik. Vi havde tingene under kontrol, sagde Erik Sviatchenko.

