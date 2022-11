FCM får kæmpe bøde for fanballade

FC Midtjylland straffes med en bøde på 250.000 kroner for de uroligheder, som en række fans skabte i forbindelse med klubbens pokalkamp på udebane mod Viborg 10. november.

Det skriver FCM på sin hjemmeside.

Desuden får FCM frataget sit tilskuerafsnit, når holdet 20. februar spiller mod Viborg på udebane i Superligaen.

- Vi er fortsat dybt frustrerede og skuffede over de episoder, der udspillede sig i forbindelse med pokalkampen, siger marketing- og supportdirektør i FCM, Preben Rokkjær.

En række FC Midtjylland-fans lavede ballade på og uden for stadion, da FCM tabte til Viborg 10. november. (Arkivfoto). Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Han tilføjer, at man accepterer straffen.

- Vi anerkender og accepterer den straf, som Disciplinærinstansen har afsagt og tager samtidig skarp afstand fra de enkelte individer, som skader klubben og ødelægger fodboldoplevelsen for de mange, som ellers har skabt en fantastisk stemning omkring klubbens ude- og hjemmekampe, og nu også er ansvarlige for, at holdet ikke får opbakning i en vigtig udekamp i 3F Superliga.

Urolighederne opstod på tribunen efter slutfløjt, da FCM havde tabt 1-3, og fortsatte efterfølgende uden for stadion.

I samarbejde med politiet har FCM identificeret 20 personer, som alle tildeles straffe i form af karantæner og bøder, oplyser FC Midtjylland på sin hjemmeside.