FCM-fly nægtet adgang

FC Midtjyllands kampagne i Europa League kom forsinket i gang.

Ulvene måtte således sidde og glo op mod fem timer i Billund Lufthavn, inden de kunne sætte kurs mod den første kamp i Europa League.

Det fly, som onsdag klokken 11 skulle have sat kursen mod Graz, blev aflyst.

- Vi blev derfor nødt til at få et andet fly omdirigeret til Billund. Så det skubbede planerne en del, fortæller pressechef Mads Hviid Jakobsen til Ekstra Bladet.

Udsættelsen fik betydning for forpligtelserne i Østrig, hvor både danskernes pressemøde samt træningen på Merkur Arena blev udsat.

FC Midtjylland har nok at tænke over efter en skidt sæsonstart i Superligaen. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Mødet med danskerglade Sturm Graz bliver utrolig vigtig for FC Midtjylland.

Sølvvinderne fra Østrig er seedet under ulvene, og dermed er det holdet, som FC Midtjylland skal holde bag sig for at komme videre til Conference League.

Feyenoord og Lazio er de to andre hold i puljen, og det er modstandere, der lige nu virker et par niveauer over danskerne.

Sturm Graz solgte i sidste uge Rasmus Højlund til Atalanta. Derfor er det nu William Bøving, der skal repræsentere de danske farver mod FC Midtjylland, efter han blev hentet ind fra FCK.

Albert Capellas kan råde over en skadesfri trup og forventes at gå lidt mere forsigtigt til værks end i weekendens kamp mod AaB, hvor han stillede med seks offensivt tænkende spillere.