FCM-formand raser mod DBU: Indspist og regnearksfolk

FC Midtjyllands bestyrelsesformand Rasmus Ankersen er kendt for at sige, hvad han mener, og han holder sig bestemt ikke tilbage i forhold til den rangorden, der er blevet lavet i forhold til de klubber, der har den bedste talentudvikling i dansk fodbold.



Her er FCM, som blandt andet er indehaver af et succesfuldt akademi, placeret på en fjerdeplads lige efter Brøndby, mens de må se både FC København og FC Nordsjælland slå midtjyderne med københavnerne på førstepladsen.



Det er noget, som Rasmus Ankersen stiller sig undrende overfor, og på Twitter har han gjort sin mening klar om den bedømmelse, som FC Midtjylland har fået.



- Sådan går det, når man sætter indspiste udvalg og regnearksfolk til at bedømme talentudvikling, lyder det fra FCM-formanden.

Sådan går det, når man sætter indspiste udvalg og regnearksfolk til at bedømme talentudvikling: https://t.co/UEIRdZAviP — Rasmus Ankersen (@RasmusAnkersen) April 30, 2019

Problem 1: Dem, der bedømmer, har klubkasketter på.

Problem 2: Man belønner papirarbejde, rapporter og rigide systemer højere end det, som det virkelig handler om: at producere topspillere og give dem chancen for at spille. https://t.co/9AbrvEbVpx — Rasmus Ankersen (@RasmusAnkersen) April 30, 2019

Man kan læse mere om det nye system her.



I FC Midtjylland har man da også i de seneste år kunne se deres U19-hold klare sig godt i UEFA Youth League, der svarer til ungdommens Champions League, hvor man kom i kvartfinalen i denne sæson. Derudover har klubbens første hold været gode til at både sælge spillere af egen avl og give dem en del spilletid.

