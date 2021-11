FCM giver nigeriansk stamspiller en ny kontrakt

FC Midtjylland kan få glæde af midtbanespilleren Raphael Onyedika mange år endnu.

Superligaklubben oplyser på sin hjemmeside, at den har forlænget kontrakten med Onyedika, så den løber frem til sommeren 2026.

20-årige Onyedika kommer fra klubbens eget akademi.

I sommer vendte han tilbage fra et etårigt lejeophold i FC Fredericia, og siden er det gået stærkt for den alsidige spiller.

Både i Superligaen og de europæiske kampe har han været fast mand på Bo Henriksens mandskab og spillet 24 kampe på tværs af alle turneringer.

Men man skal ikke nødvendigvis forvente, at han er i klubben helt frem til kontraktens udløb, forklarer sportschef Svend Graversen.

– Vi har en kæmpe tro på, at Rapha kan blive en endnu større profil på vores hold. Han har potentialet til at komme på Nigerias A-landshold og blive solgt til en af de store ligaer, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med ham og se, hvad det kan blive til, siger han til klubbens hjemmeside.

For lidt over et år siden skrev Onyedika under på en aftale, der bandt ham til klubben frem til sommeren 2025, så reelt er der kun tale om en etårig forlængelse.

Men den nye kontrakt betyder alligevel meget for hovedpersonen selv.

- Det er jeg glad for og stolt over, men mest af alt er jeg taknemmelig for klubben og alt det, de har gjort for mig de seneste år. Det vil jeg gerne betale tilbage ved at hjælpe holdet i hver kamp, siger han.