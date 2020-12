FCM-guldfugl: - Klar til udlandet

Vejle (Ekstra Bladet): De har begge tidligere spillet på større adresser i udlandet, og det virker til, at både Alexander Scholz og Erik Sviatchenko er ved at være flyveklar igen.

Det midtjyske makkerpar i centerforsvaret overstrålede lørdag igen alt og alle i Superligaen og pakkede Vejles ellers potente offensiv sammen. Også på den noget større scene i Champions League har særligt Alexander Scholz vist sig frem.

- Erik og jeg har et fantastisk samarbejde, og vi er virkelig solide. Derfor er jeg også sikker på, at der skal et stort bud til, hvis FC Midtjylland skal sælge. Vi har en mission at fuldføre i Superligaen, og jeg står ikke og forlanger et klubskifte, hvis der nu kommer et bud, siger Alexander Scholz, der dog er klar, hvis det rigtige kommer.

Alexander Scholz var kold som en decemberdag i Vejle og lukkede lørdagskampen med sin straffesparksscoring. Foto: Lars Poulsen

- Jeg er klar til en større udfordring, hvis buddet kommer, føler jeg selv, men jeg har før skiftet klub i vintertransfervinduet, og det er noget sværere at finde det rigtige og falde til efterfølgende. Men jeg er åben, hvis der kommer et interessant tilbud.

Hvad er interessant for dig?

- Det er svært at sige, før det kommer, men jeg er åben for en tur til en udenlandsk klub igen, og det ved FC Midtjylland også. Men det er op til FCM, om de overhovedet vil sælge. Der er ingen gentleman agreement, siger Alexander Scholz.

Erik Sviatcenko kom på måltavlen og var igen fremragende i forsvaret. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

De samme toner lyder fra makker Erik Sviatchenko, der dog heller ikke har travlt med at pakke kufferten.

- Jeg er godt klar over, at der er klubber, der har øje på Scholz og jeg. Jeg føler dog stadig, jeg har meget at tilbyde FC Midtjylland som anfører, og vi har et mesterskab mere at vinde. Vi må se, hvis der kommer noget konkret, men hvis jeg kender klubben korrekt (læs Claus Steinlein, red.), så bliver det dyrt, siger Erik Sviatchenko med et grin.

