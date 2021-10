FCM hapser FCK-talent

Den 15-årige angriber Mikel Gogorza rykkede for nyligt fra FC København til FC Midtjylland, og han har allerede scoret fire mål for ulvene i U15-ligaen. Nu har han skrevet under på en treårig kontrakt med de danske vicemestre.

FC Midtjylland håber, at det tidligere FC København-talent kan forløse sit potentiale på den jyske hede.

- Mikel er en spiller med nogle åbenlyse kvaliteter. Han har god fart, er dygtig én mod én offensivt og afslutter godt med begge ben, så det er uden tvivl en spændende offensiv pakke, fortæller Flemming Broe, der er akademichef i FCM og tilføjer:

- Vi er rigtigt glade for at have fået en aftale med Mikel, og vi ser frem til de kommende år, hvor vi forhåbentligt kan udvikle hans individuelle spidskompetencer endnu mere. Der er også noget relationelt og presspil, vi skal arbejde med, men det kommer hurtigt, når han har så god en træningsmentalitet.

Den unge angriber er glad for, at han har byttet hovedstaden ud med heden.

- Det var mega fedt og en stor milepæl for mig at skrive under på kontrakten. Jeg er jo flyttet herover fra København, så det er fedt nu at have en aftale. Det er et dejligt sted at være. Det har været super godt indtil videre. Der er en masse venskaber allerede, og faciliteterne er perfekte. Det kunne næsten ikke være bedre, lyder det fra Mikel Gogorza.

Gogorza skal i fremtiden være en del af U17-holdet i FC Midtjylland.