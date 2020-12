FCM-helt: De bliver vores største guldkonkurrenter

FCM's Anders Dreyer er ikke bange for at påtage sig favoritrollen i guldkampen – FCK er fortsat førsteudfordrer

HERNING (Ekstra Bladet): Kunne man næsten ønske sig mere som FCM-spiller efter et efterår med oplevelser i Champions League-gruppespillet, en kvartfinale i pokalen og en førsteplads i Superligaen ved juletid.

Læg dertil den fine økonomiske bonus, som FCM’erne er blevet tildelt, så har det altså været et stærkt 2020...

Hvis man skal være lidt fræk, så er det faktisk svært at se, hvem der reelt skal udfordre Ulvene, når der tages hul på foråret.

Ja ja, Brøndby ligger á point og AGF er lige rundt om hjørnet. MEN midtjyderne kan fokusere på Superligaen i foråret, og bankbogen bugner til transfervinduets åbning…

Kampens offensive oplevelse mandag aften i Herning, Anders Dreyer, havde da også svært ved at få øje på, hvem der skal fravriste midtjyderne mesterskabet i 2021.

- Tja, det er et godt spørgsmål. Det bliver nok os selv, der bliver hovedudfordringen. Vi er nødt til at være klar til hvad som helst, og der er mange gode hold i Superligaen. Vi ligger stadig helt tæt, og vi skal være psykisk klar til at kæmpe for at forsvare titlen, lød det fra Anders Dreyer, der dog fik sat navn på den største udefrakommende konkurrent.

- Det må være FC København. De er godt nok syv point efter os, men de er begyndt at spille noget godt fodbold. Det så vi, da vi slog dem ud i pokalen. Vi skal fokusere på os selv, men FCK bliver vores værste konkurrenter, mener jeg.

Kampens to store oplevelser, Anders Dreyer og Alexander Scholz, i jubel. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Dermed blev der sendt en udstrakt langemand til både Brøndby og AGF, der overvintrer tættere på FCM i tabellen end Thorups københavnerhold, men Dreyer forsikrede, at det ikke skulle forstås sådan.

- AGF og Brøndby er også gode hold. Særligt AGF har en stærk trup og har fundet en god formel. Men jeg vil betegne os som guldfavoritter. Det skal vi da være, når vores målsætning er at vinde The Double.

