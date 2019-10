FCM-helt indlagt: - Vidste ikke hvad der var galt

ESBJERG (Ekstra Bladet): Det lå ikke i kortene, at Mikael Anderson fredag aften skulle blive manden, der indledte FC Midtjyllands comeback i Esbjerg.

Efter kampen mod Randers i mandags blev midtjydernes kantkomet indlagt på hospitalet med voldsomme smerter i maveregionen.

Anderson måtte overnatte på hospitalet og gennemgik både undersøgelser og behandling.

- De vidste ikke, hvad der var galt, og hvad der forårsagede mine mavesmerter, men de kom frem til, det var en voldsom maveinfluenza. Det gjorde, at jeg ikke har trænet alverden hele ugen.

- Det var fair, jeg startede på bænken. Jeg havde ikke energi til mere, lød det fra Mikael Anderson, der kun skulle bruge en håndfuld minutter på banen, inden han havde indledt endnu et FCM-comeback på en spillemæssig sløj aften.

FC Midtjylland spillede igen under niveau og var heldig med, at Mikael Anderson havde rejst sig fra sygesengen – og med at Jeppe Højbjerg forærede de tre point væk efter et drop.

Ulvene leder i den grad efter sit offensive udtryk, og spørgsmålet er, hvor længe det kan blive ved med at holde.

- Jeg ved ikke om vi leder efter en offensiv stil. Vi leder efter sejre, og dem finder vi mange af. Men du har da ret i, at vi spillede dårligt mod Esbjerg.

- Jeg mener dog, det viser meget om vores hold, at vi kommer bagud her og alligevel kommer tilbage. Det var det samme mod Randers. Selvfølgelig vil jeg gerne have, vi spiller bedre, men jeg vil helst have tre point – og det får vi.

FC Midtjylland fører Superligaen med syv point ned til FCK, der skal til Aarhus mandag aften.

