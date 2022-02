FCM henter colombianer

Transfervinduet er lukket, men FC Midtjylland har fredag alligevel annonceret en ny spiller til truppen.

Få timer før vinduet smækkede i mandag, fik klubben nemlig en 18 måneder lang lejeaftale med den 21-årige colombianske forsvarspiller Pablo Ortiz fra klubben America de Cali på plads.

Den indeholder en købsoption, skriver FCM på sin hjemmeside.

- Vores scoutingteam har fundet en rigtig spændende spiller i Pablo Ortiz i Colombia, som vi har kigget nærmere på i en længere periode.

- Pablo har en god defensiv pakke, hvor hans hurtighed og fysik skiller sig ud, og han er samtidig glimrende på bolden, siger sportschef Svend Graversen.

Ortiz er ifølge FCM en hurtig og stærk venstrebenet stopper, som også kan spille venstreback.

I første omgang skal Ortiz udvikles taktik.

- På trods af sin unge alder har han spillet meget og fast i America de Cali, og vi glæder os til at se hans evner hos os. Nu er det vores opgave at integrere ham godt i FC Midtjylland, og det gælder både det kulturelle og spillemæssige, siger Svend Graversen.

Ortiz spillede i America de Cali som ungdomsspiller og fik seniordebut i 2020, hvor han var med til at vinde det colombianske mesterskab. Han har spillet 55 kampe for klubben.

FC Midtjylland ligger nummer et i Superligaen med et forspring på to point til FC København på andenpladsen. Superligaen genstarter om to uger.