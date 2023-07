FCM henter islandsk landsholdsspiller

FC Midtjylland har forstærket sig defensivt op til den kommende sæson.

Den islandske landsholdsspiller Sverrir Ingi Ingason skifter således til FC Midtjylland på en femårig aftale.

Det oplyser FCM på sin hjemmeside.

Midterforsvareren kommer fra græske PAOK, hvor han har været anfører.

– FC Midtjylland er en klub, som har gjort det virkelig godt de seneste år og hele tiden løftet barren. Jeg er blevet fortalt om projektet, og det matcher mine ambitioner som fodboldspiller, siger Sverrir Ingi Ingason.

FCM-sportschef Svend Graversen glæder sig over nyerhvervelsen, der har spillet 42 A-landskampe for Island og både deltaget ved VM og EM.

- Ingason er en forsvarsspiller med international kvalitet og stor erfaring. Vi har ledt efter en lederskikkelse, og det er han i allerhøjeste grad.

- Ingason formår at dirigere sit forsvar, og han er en type, som gør de hold, han spiller på, bedre, siger Graversen.

Den 29-årige Sverrir Ingi Ingason har spillet for PAOK de seneste fire år og var i februar 2022 med til at sende netop FCM ud af Conference League efter straffesparkskonkurrence.

- Det er ikke hver dag, man henter anføreren fra en storklub i Grækenland, som er vant til at spille international fodbold for både klub og land. Ingason har oplevet mange ting i sin karriere, og han kommer til Midtjylland med en enorm sult, siger Graversen.

- Han ønsker fortsat at opnå noget i sin karriere, og det flugter med de store ambitioner, vi har her i klubben. Vi er overbeviste om, at han kommer til at indtage en nøglerolle for os – både i den kommende sæson og også længere ude i fremtiden.

Tidligere har Ingason blandt andre optrådt for belgiske Lokeren, spanske Granada og russiske Rostov.