FCM henter pensioneret udlandsdansker

FC Midtjylland har sikret sig en ny målmand til teamet i Herning/Ikast.

Der er tale om 36-årige David Ousted, som efter alt at dømme skal agere backup for Elias Olafsson i FCM-buret.

David Ousted får kontrakt i det midtjyske frem til sommer.

Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside.

Den rutinerede keeper har en stor Superliga-karriere bag sig med 100 kampe for Randers FC og SønderjyskE, men størstedelen af karrieren har Ousted tilbragt på den anden side af Atlanten, hvor han har repræsenteret både Vancouver Whitecaps, DC United og Chicago Fire.

David Ousted har været førstemålmand i Hammarby IF de seneste to sæsoner.

David Ousted har haft en flot karriere i USA. Foto: Kirby Lee/Ritzau Scanpix

Ved årsskiftet udløb kontrakten i Sverige, og han annoncerede samtidig sit karrierestop, men den plan er nu er udskudt til sommer.

- Da Bo (Henriksen, red.) ringede til mig, var min første tanke, om jeg dog ikke kunne få lov at være i fred efter mit karrierestop, men der er muligheder, som er svære at takke nej til, og FC Midtjylland er én af dem, siger David Ousted i FCM's pressemeddelelse, hvor han uddyber:

- Vi har haft nogle gode snakke, og jeg ser frem til at træde ind i et stærkt målmandsteam. Min fysiske forfatning er god, og jeg glæder mig til at tage kampen op. Samtidig føler jeg, at jeg har meget at bidrage med både på og uden for banen, hvor jeg håber at kunne hjælpe og vejlede nogle af de yngre spillere.

Med David Ousteds tilgang, så har FCM lukket hullet efter Jonas Lössls afgang denne januar, da landsholdsreserven i vrede drog til Brentford i Premier League.

