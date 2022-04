FCM holder liv i guldkampen

FC Midtjyllands mandskab er genfødt med Evander og Edward Chilufya. Det har givet bonus at sende Pione Sisto på tribunen

Pione Sisto viser sin virkelige værdi for FC Midtjylland efter han er blevet sendt på tribunen.

Ulvenes bedst lønnede har nemlig fra tilskuerpladserne forløst FC Midtjyllland.

Det kunne aflæses på mange forskellige fronter mod AaB mandag aften.

Evander eksempelvis.

Brasseren havde indledt foråret overvældende hjemme mod PAOK, men så var han ellers krøbet tilbage i vinterhi.

God morgen, Evander... Godt at se dig igen. Brasseren sprudlede af spillelyst mod AaB.

Den offensive sheriff er pludselig det omdrejningspunkt, som det hele tiden var planlagt han skulle være.

Den rolle tilhørte ikke en lille snurretop fra Tjørring, som spiller efter sin egen lille plan hver gang.

Evander var pludselig over det hele. Som bolderobrer og igangsætter.

Med det lækre chip til 1-0 på straffespark efter Paulinho var blevet fejet omkuld af Kristoffer Pallesen.

Og med trækket rundt om Rasmus Thelander til vinklet afslutning kort efter, så Anders Dreyer kunne puffe returen ind til 2-0.

Lige så interessant var Evanders effekt på Edward Chilufya, der har frigivet noget længe savnet energi over kanten.

Zambianeren fløj rundt om AaB-defensiven efter behag, og både Daniel Granli og Rasmus Thelander måtte rive i både arme om ben for at holde hurtigløberen inden for rækkevidde.

Mathias Ross var eneste AaB'er, der røg i bogen for nordjydernes forsøg på at stoppe FCM-oiffensiven i første halvleg.

Lynge Jakobsen løftede det ene øjenbryn og konstaterede 'Sådan kan det hurtigt vende,' mens han bevægede sig ind til pausekaffen i VIP-loungen på MCH Arena.

Han ramte oplevelsen i ulvehulen lige på kornet.

For det nordjyderne havde leveret i Herning var egentlig helt på niveau med indsatsen i Brøndby. Men denne gang var der ikke et straffespark til Kasper Kusk, der lige kunne tage toppen af presset.

Denne gang manglede AaB den krævede medgang på en svær udebane. Den lå ellers lige for, da Louka Prips drilske afslutning blev tabt af FCM-keeper David Ousted ud foran Kasper Høgh.

Bevægelige Høgh havde en kamp, hvor han fire gange unødvendigt røg offside. Og med en 1-0 føring for fødderne overplacerede den høje AaB'er sin afslutning.

På en aften, hvor Kasper Kusk allerede efter et kvarter måtte udgå med maveproblemer, viste Kasper Høghs afbrænder, at der var gået godt og grundigt lort i planen.

AaB's behjertede forsøg på at vende kampen gik godt og grundigt i vasken midt i anden halvleg, da Gustav Isaksen blev stoppet ulovligt af Mathias Ross.

Det betød advarsel nummer to til den unge AaB'er. Derfra var FC Midtjylland i total kontrol.