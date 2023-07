FCM hyrer erfaren nordmand

FC Midtjylland tilføjer nordmanden Arne Sandstø til staben omkring cheftræner Thomas Thomasberg.

Det oplyser superligaklubben tirsdag på sin hjemmeside.

56-årige Sandstø kommer til FCM fra et job som cheftræner i Jerv i den næstbedste norske række. Han har tidligere haft træneransvaret i Odd, Start og Sandefjord.

- Arne bliver en central figur i forhold til træningsplanlægning og eksekvering, og samtidig skal han fokusere på den enkelte spillers udvikling, siger sportschef Svend Graversen.

FCM har et godt kendskab til Arne Sandstø, efter at flere FCM-spillere har været udlejet til Jerv.

Senest var FCM-angriberen Aral Simsir i 2022 udlånt til Jerv i et halvt år.

Arne Sandstø ser frem til at arbejde under Thomas Thomasberg, der blev ansat i foråret efter en turbulent sæson, der bød på fyringer af Bo Henriksen og senere Albert Capellas.

- Der venter mig en ny udfordring, og jeg går til opgaven med stort mod.

- Der er et stort trænerteam omkring førsteholdet og et fantastisk miljø med ønsket om at blive endnu bedre. Det tiltrækker mig, siger Sandstø.

Assistenten får formelt titel af first team coach.

FCM indleder den kommende superligasæson 21. juli på hjemmebane mod oprykkeren Hvidovre IF.