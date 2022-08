FCM i fræk forespørgsel: Forhørte sig hos Solbakken

Klichéen om klassens frække dreng lever endnu i FC Midtjylland.

For selvom det endte med Barcelonas akademidirektør Albert Capellas, slog vejen mod en ny cheftræner også et smut forbi FC København-legenden Ståle Solbakken.

FC Midtjylland sendte ifølge Ekstra Bladets oplysninger en forsigtig føler ud til Ståle Solbakken, da processen med at finde en afløser for fyrede Bo Henriksen var undervejs.

Det var ikke de store kanoner som direktør Claus Steinlein, der selv gik i byen med store beløb på checken, men andre i organisationen, der ville tjekke, om der bare var den lille promilles chance for, at man kunne lokke rivalens legende til heden.

Albert Capellas (forrest) er manden, der skal flytte FC Midtjylland i top 50 i Europa. Foto: Ernst van Norde

Det blev dog blankt afvist. Derfor var nordmanden ikke med i feltet, da de store beslutninger skulle tages.

Claus Steinlein giver over for Ekstra Bladet udtryk for, at mange har haft følere ude på vegne af klubben i den seneste periode.

Han rejser samtidig tvivl om enerådende trænertyper som Alexander Zorniger og Ståle Solbakken overhovedet vil fungere i klubbens flade hierarki.

