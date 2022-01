FCM i fransk pengekrig

Det hører til sjældenhederne, at der opstår åben strid i offentligheden omkring prisen på en fodboldspiller.

I tilfældet Jens-Lys Cajuste er spørgsmålet imidlertid blevet hevet ud i lyset.

Reims-boss Mathieu Lacour gør i franske medier op med det transferbeløb på 75 mio. kr., som først blev rapporteret af Aftonbladet i Cajustes hjemland, Sverige.

- Det er meget overraskende, hvad vi har kunnet læse i aviserne. Det er fuldstændig forkert. Vi er på niveau med Rajkovic-handlen, siger Lacour.

Den serbiske målmand Pedrag Rajkovic hentede Reims i 2019 for 37,5 millioner kroner.

Kilder med indsigt i handlen bekræftede over for Ekstra Bladet, at der var tale om en handel til 75 mio. kr., da tingene tog fart for 11 dage siden.

Mathieu Lacours kontante og insisterende udfald gør det imidlertid relevant at trykteste affæren.

Svenskerens pris faldt markant efter sommerens kiksede forsøg på at sende ham afsted. Foto: Claus Bonnerup

Og der er noget om snakken fra den franske klubboss. Den garanterede sum i handlen ligger på 49 mio. kr. - og de penge er fordelt ud på flere rater.

Der er en betydelig upside i handlen for FC Midtjylland forbundet med bonusser på overkommelige vilkår, der kan bringe aftalen op på de omtalte 75 mio. kr.

De kommer i spil med mindre Jens-Lys Cajustes karriere 'bliver decideret smadret af skader,' som en kilde udtrykker det.

Eksempelvis udløser tre landskampe for Sverige yderligere fire mio. kr.

I tråd med det ligger der op mod ti særskilte bonusaftaler i salgsaftalen i forhold til Reims, som er hægtet op på præstationer, som en kilde FC Midtjylland udtrykker er '99 procent sikre, hvis han spiller lidt.'

Dertil kommer en videresalgsklausul på 25 procent.

Claus Steinlein ønsker ikke at kommentere sagen. Foto: René Schütze

Ekstra Bladet har forsøgt at få FC Midtjylland til at kommentere påstandene fra Reims, men direktør Claus Steinlein svarer kort på sms.

- Det holder jeg mig ude af.

Ekstra Bladet omtalte tidligere på vinteren, at prisen på Jens-Lys Cajuste var faldet markant og FC Midtjylland maksimalt forventede at få 60 mio. kr. for svenskeren.

Det scenario endte med at holde stik med den lille detalje, at FC Midtjylland altså har solgt svenskeren for 49 mio. kr. med mulighed for at høste yderligere 26 mio. kr. i præstationsbetingede bonusser.

