FCM i offensiven: Jagter to nye i januar

De fører Superligaen med fire point ned til FC København på andenpladsen, så de kan sagtens tillade sig at drømme stort i FC Midtjylland, der har vundet to danske mesterskaber og en pokalfinale de sidste fem år.

Og derfor kommer der heller ikke til at ske meget i januarvinduet, hvor topholdet gerne holder fast på juvelerne, så man kan holde FC København og de øvrige hold i Superligaen bag sig.

Alligevel kommer der til at ske lidt. Nogle skal ud, og nogle skal ind. Første mand er allerede kommet ind i form af den tidligere landsholdsspiller Lasse Vibe, der tilføjer kvalitet til offensiven i Midtjylland.

Men Claus Steinlein håber på, at den tidligere Brentford- og IFK Göteborg-spiller ikke bliver eneste forstærkning i januar.

- Vi har jo hentet Vibe ind til offensiven, så vi håber og tror på, at han kan stå for en masse mål. Han har før bevist sig. Så skal vi gerne have en enkelt mere til offensiven. Og så har vi højrebacken, der er lidt en udfordring, for vi har en god højre back i Oliver Olsen, men han er langtidsskadet og først tilbage til sommer. Så dukker der en mulighed for lidt konkurrence op på højrebacken, gør vi noget, siger den administrerende direktør til tipsbladet.dk.

På højrebacken har FC Midtjylland dygtige Joel Andersson, men går han i stykker i foråret, er der ikke mange stærke alternativer. Tidligere har man brugt Jens-Lys Cajuste, men det var, da man spillede med tre centrale forsvarsspillere og dermed havde wingbacks højere i banen. Han er også midtbanespiller af natur.

- Vi ved, at Joel er god nok, og vi ved, at Oliver er god nok. Men Oliver er skadet, så vi er nødt til at tænke i alternativer, siger Claus Steinlein, som altså indikerer en korttidsløsning som gardering.

I offensiven ser FC Midtjylland formentlig tiden an, for der kan være en mulighed for at få Emiliano Marcondes igen i foråret. Han er taget tilbage til Brentford og ser sin situation an i klubben - han kom også på banen onsdag, hvor holdet vandt med 4-0 ude over Bristol. Kommer han retur til Herning og Ikast, har man den ønskede offensive forstærkning, og ellers skal man altså have kigget på noget nyt udefra.

- Drømmescenariet er at få Marcondes tilbage. Han gjorde det godt - både på og uden for banen. Men vi vidste også, det var lige så meget for at hjælpe Marcondes og Brentford, at han kom hertil. Nu ser vi den lige an, siger Claus Steinlein.

FC Midtjylland har 'kun' 16 kampe i foråret, da det kun er Superligaen, man spiller i. Der er også en stribe udlejede spillere, der er vendt tilbage fra lejeaftaler, som måske kan overbevise om, at de fortjener en ny chance på FC Midtjyllands førstehold.

Se også: Afslører hemmeligheden bag super-kroppen

Vildt sports-år i vente: Her er den billigste tv-løsning