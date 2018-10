FCM indkalder til pressemøde: - Det er ikke verdens undergang

- Vi fik den første henvendelse fra belgierne for ti dage siden og vil altid se internt efter en afløser, forklarer direktør Claus Steinlein trænersituationen i FC Midtjylland

IKAST (Ekstra Bladet): Det kommer ofte som et chok og gør i langt de fleste klubber ondt at miste en cheftræner, der få måneder forinden har ført klubben til det danske mesterskab.

Men man kan roligt konstatere, at de ikke går rundt med bekymrede miner og frygter for fremtiden på Heden med udsigten til et hurtigt farvel til cheftræner Jess Thorup.

Vi mister en styrmand

- Jess Thorup har gjort så meget godt for den her klub. Vi blev hurtigt enige med Gent og vil ikke stå i vejen for ham, siger direktør Claus Steinlein og uddyber:

- Det er selvfølgelig altid træls at miste en styrmand, men med blandt andre Kristian Bach Bak, Brian Piske og mange specialister i båden er det ikke verdens undergang at miste en cheftræner.

- FCM er en klub, hvor det ikke er en cheftræner, der styrer klubben. Vi står stærkt rustet til fremtiden, tilføjer direktøren.

Onsdag var ugens eneste træningsdag hos de danske mestre. På trods af at cheftræneren sad i Belgien for at forhandle med Gent, var der hverken taktisk træning eller styrketræning på programmet i Ikast.

Det var en ren hyggedag indendørs i Ikast Hallen, hvor der blev spillet volleyball og halhockey. Her var spillere og trænere opdelt i fire hold i en indbyrdes konkurrence.

Ser altid på interne emner først

- Vi fik henvendelsen fra Gent for ti dage siden og det er min opgave at være forberedt på, at vi kan miste nøglemedarbejdere.

- Når vi skal finde en afløser, ser vi altid internt efter en afløser. Dem, der kender vores kultur og DNA, ser vi altid på først. Det gør vi, når vi skal rekruttere spillere, men også når det gælder trænere, forklarer Claus Steinlein, der senere onsdag holder pressemøde, hvor den nye cheftræner bliver præsenteret.

Er Kenneth Andersen, som Ekstra Bladet har afsløret favorit til jobbet, klar til at træde op fra U19 til Superligaen?

-Vi har heldigvis kørt mange personer i stilling til at tage de rigtige job på forskellige niveauer i FC Midtjylland. Jeg kommenterer ikke på personer her og nu.

- Men vi har en stærk organisation og er helt tryg ved at give Jess Thorup den her mulighed, fastslår Claus Steinlein.

Foto: Claus Bonnerup

Forstår Thorup

Anfører Jakob Poulsen har fuld forståelse for Jess Thorup tager en stor udfordring i Belgien.

- Vi har været glade for Jess. Han er en dygtig træner, der har skabt store resultater her. Vi har vundet DM og været i et europæisk gruppespil.

- Vi forstår, han griber den mulighed, han har fået. Det gør vi spillere også, når det opstår, siger 35-årige Jakob Poulsen.

Han erkender, at timingen sjældent er optimal, men hæfter sig dog ved, at der er mere end én uge til næste kamp for mestrene.

Alt tyder som sagt på, at det bliver klubbens U19-træner Kenneth Andersen, der skal løfte ansvaret efter Jess Thorup. Andersen var ikke til stede i Ikast Hallen onsdag formiddag, men det er en trænerkapacitet, som Jakob Poulsen kender godt.

- Fagligt er Kenneth vanvittig dygtig. Det ser vi med de unge spillere, han har sendt op i førsteholdstruppen. Han har skabt store resultater med U19-mandskabet i mange år, og jeg tror, han har niveauet til at være superligatræner, siger Jakob Poulsen, der har kontraktudløb med FC Midtjylland næste sommer.

- Jeg har ingen planer om at stoppe karrieren, selv om jeg fylder 36 næste sommer. Hvis Kenneth bliver vores træner, må jeg jo fedte lidt for ham, så jeg kan få forlænget min kontrakt, siger Jakob Poulsen med et skævt smil.

Foto: Claus Bonnerup

Se også: Storklubber i chok: Kæmpe ransagning i syv lande

Mestrene trænede uden Jess Thorup: - Vi græder med det ene øje

Mobberi, kritik, gaver og en slagtet topscorer: Kom med bag David Nielsens første år i AGF