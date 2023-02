FCM-indkøbs vanvittige døgn: Stoppet i lufthavnen

Astrit Selmani var på vej tilbage til Israel, da det pludselig gik op for ham, at FC Midtjylland ville have fingrene i ham på deadline day

I fodboldverdenen kan det gå stærkt. Rigtig stærkt.

Det fik FC Midtjyllands nye angriber, Astrit Selmani, lov at føle på egen krop, da han stod i lufthavnen i Istanbul på transfervinduets sidste dag og kiggede på sin telefon.

60 ubesvarede opkald.

- Det var hektisk. Det var ikke lig noget, jeg havde prøvet før, fortæller Selmani til Ekstra Bladet, mens han griner.

FC Midtjylland har en købsoption på Astrit Selmani, der betyder, at de til sommer kan skrive under på en permanent aftale med ham. Foto: Anthon Unger

Nu er han bare glad. Glad for, at han på ’Deadline Day’ endte med at skrive under på en lejeaftale for resten af sæsonen med den midtjyske klub.

Højgravid kæreste

Det var dog ikke noget, han var klar over ville ske, da han tirsdag morgen befandt sig i København og skulle tage flyet til Israel, hvor han til daglig spillede.

- Jeg var i Sverige fra søndag til tirsdag, hvor det var deadline day, fordi min kæreste er højgravid og gerne vil føde der. Så jeg var faktisk i København. Men jeg skulle tilbage til Israel, fordi vi havde en kamp nogle dage senere, så jeg fløj afsted og mellemlandede i Istanbul.

Forinden havde 25-årige Selmani godt hørt om FC Midtjyllands interesse i ham. Den var han blevet gjort opmærksom på et par dage tidligere. Han vidste derfor også godt, at der kunne ske noget i de sidste timer af transfervinduet.

FCM var længe på jagt efter en ny angriber, men først på sidstedagen kom han. Foto: Anthon Unger

Og det gjorde der.

- Jeg ser bare alle de her ubesvarede opkald, og så gik det op for mig. Det var 'done deal'. Jeg skulle tilbage igen.

- Virkelig hektisk

Selmani endte med at kunne ordne papirarbejdet digitalt fra et mødelokale i lufthavnen, inden han klokken 11 om aftenen rejste videre til Israel for at pakke sine ting.

- Så tog jeg morgenflyet tilbage til Danmark. Det var virkelig hektisk. For havde jeg bare vidst en time tidligere, at det ville ske, kunne vi have ordnet det der. Sådan er fodboldverdenen nogle gange.

Astrit Selmani lader sig ikke påvirke af, at FC Midtjylland angiveligt havde andre spillere end netop Selmani højere på ønskelisten. Foto: Anthon Unger

Men selvom transfervinduets sidste dag derfor endte med at blive en hektisk og presset omgang for den svenske angriber, var han faktisk i rigtig godt humør.

- Jeg var virkelig glad. Det er en stor klub med gode spillere, og den danske liga er en hård og god liga at spille i. Det var en god mulighed for mig, og jeg ser det som en ære at være her.

Lader sig ikke påvirke

FC Midtjylland var i løbet af transfervinduet på angriberjagt, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der andre navne, der stod højere på listen end Selmani.

Men svenskeren lader sig ikke påvirke af, at han måske ikke var øverst på ønskeslisten.

- Sådan er fodbold. Jeg forstår, hvordan det fungerer. Men i sidste ende handler det for mig om at bevise over for dem, at jeg burde have været den første på listen.

Astrit Selmani har tidligere tørnet ud blandt andre svenske Hammarby, inden han sidste år skiftede til israelske Hapoel Beer Sheva.