FCM indrømmer: Stjernen kan smutte

FCM's bestyrelsesformand Rasmus Ankersen skal i nærmeste fremtid have en alvor snak med Brentfords sportsdirektør Rasmus Ankersen.

Det kan af gode grunde ikke blive under fire øjne, men 'snakken' vil handle om målskytten Emiliano Marcondes' fremtid.

Den tidligere FCN-spiller scorede for anden gang i denne sæson, og som senest var det på ny mod Silkeborg.

Topholdet FCM vandt uden de store problemer naboopgøret mod bundproppen Silkeborg med 2-1, og bevarede dermed det solide forspring til den nærmeste forfølger FCK.

Emiliano Marcondes kontrakt med Superligaens tophold har udløb til nytår, og inden lejeopholdet i FCM spillede han nogle kampe for Brentford. Derfor kan han ifølge reglerne om kun to klubber i en sæson kun returnere til enten Brentford eller fortsætte i FCM.

- Vi vil gøre for alt for beholde ham, siger FCM's direktør Claus Steinlein, der uden tvivl har skrevet forlængelsen af lejeopholdet på ønskesedlen til FCM's bestyrelse.

Omvendt er Rasmus Ankersen presset af Brentfords succes i den næstbedste engelske række, hvor London-klubben snuser til toppen og måske kampen om at komme i Premier League.

Med målet og sejren vandt Emiliano Marcondes også 'huskampen' mod barndomsvennen Mathias Hebo Rasmussen, der under sit lejeophold i Silkeborg har fået husly hos barndomskammeraten fra Hvidovre.

Efter at Emiliano Marcondes havde bragt hjemmeholdet foran med 1-0 efter et kvarter, virkede hjemmeholdet allerede tilfreds og havde åbenlyst den næste kamp mod Brøndby i tankerne.

Det forhindrede dog ikke Rasmus Nicolaisen fra at score til 2-0 midt i 2. halvleg.

Denne var med i stedet for en sygemeldt Alexander Scholz.

Et sent mål af den indskiftede Emil Holten, som i tre forsøg fik bolden forbi Jesper Hansen, at der blev en smule spænding i slutminutterne.

