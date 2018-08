FCM jagter de ansvarlige for banner i EL-kamp

Der er fuld opmærksomhed i ledelsen i FC Midtjylland på det banner, der nåede at hænge i nogle minutter på MCH Arena torsdag aften.

I forbindelse med returmødet med Malmö FF i playoffrunden til gruppespillet i Europa League blev et banner pludselig hængt op.

Det havde teksten:

- I morgen er I atter immigranter i jeres egen by.

FCM tog hurtigt afstand fra banneret via klubbens Twitter, og fredag tager klubben igen afstand på sin hjemmeside.

- Banneret kan dårligt komme længere væk fra vores værdier. FCM er en familieklub, hvor vi passer på hinanden, og inklusion er afgørende for os, siger kommerciel direktør Jacob Jørgensen.

Han har et bud på, hvordan banneret er kommet ind på stadion.

- Normalt skal vi godkende alle bannere på stadion. Det er aftalen, men dette banner så vi aldrig – måske fordi de ansvarlige for banneret havde en mistanke om, at vi selvfølgelig ville afvise det, siger Jacob Jørgensen.

Han forklarer, at banneret sandsynligvis har været viklet omkring en person, som har været dækket til med trøjer og jakke.

Klubben vil nu stramme op på sine procedurer og gå i dialog med sine fans, mens man også arbejder på at finde frem til de ansvarlige, som kan se frem til karantæner og bøder.

- Når det handler om pyroteknik, som der også var noget af, er konsekvensen for de ansvarlige en afgift på 15.000 kroner og karantæne i et halvt år.

- Vi tager aktion på det her på en måde, som matcher de værdier, en klub som FCM har, siger Jacob Jørgensen.

Han fortæller, at klubben ikke har hørt fra UEFA i forbindelse med sagen.

- Vi er jo ikke en klub, der normalt har bannere, der kan virke stødende eller racistiske. Vi har aldrig været i den situation før, siger Jacob Jørgensen.

Han erkender, at der kan komme et efterspil med en straf fra UEFA.

- Der kommer nok et efterspil på, at der var pyroteknik (fyrværkeri, red.) på stadion, men i forhold til et banner, så har vi aldrig prøvet det før.

- Det kommer nok an på, hvordan budskabet forstås og læses. Hvis det takseres som dumt, så giver det forhåbentlig ikke en bøde, men takseres det som racistisk, så giver det sikkert en bøde, uden at jeg ved noget om det, siger Jacob Jørgensen.

Midtjyderne tabte opgøret 0-2 til det svenske mesterhold, og samlet vandt Malmö FF de to playoffkampe med 4-2 og bookede dermed pladsen i gruppespillet.

