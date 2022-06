FCM jagter Jønsson

Sølvvinderne fra FC Midtjylland har meldt sig ind i kampen om Jens Jønssons underskrift.

Den 29-årige midtbanespiller er fredag fri af sin aftale med spanske Cadiz, der lige præcis overlevede i La Liga.

Efter to succesfulde sæsoner er det ikke her Jens Jønsson skal fortsætte karrieren.

Valencia er en af dem, der har vist seriøs interesse. En interesse, som hans agent, Mikkel Beck, tidligere har bekræftet.

Førsteprioriteten har været at fortsætte i La Liga, men senest har han været tæt på et skifte til AEK Athen, hvor han med stor sandsynlighed har været på besøg for nylig.

Indtil videre er det ikke endt med en aftale mellem Jønsson og de interesserede klubber

Selv om et skifte hjem til Superligaen ikke har været hovedprioriteten, så er FC Midtjylland nu - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - kommet på banen i forhold til at lave en aftale med den pålidelige midtbaneslider.

Jens Jønsson rejste fra AGF til tyrkisk fodbold i 2016. Siden røg han til Spanien. Nu skal han finde en ny klub igen. Foto: Lars Poulsen.

FC Midtjylland står således klar med et attraktivt kontrakttilbud, der skal få den tidligere AGF-spiller til at droppe udlandet og vende retur til Superligaen.

Jens Jønsson har AGF i blodet. Han trænede med i AGF under sin sommerferie. Men intet tyder på, at de er klar til at blande sig i kampen om Jønssons underskrift.

Jens Jønsson rejste til tyrkiske Konyaspor i 2016, hvor han udviklede sig som en stærk profil. Siden skiftede han i 2020 til Cadiz. Og nu står han foran endnu et klubskifte.

Jens Jønsson står noteret for fem landskampe. FC Midtjylland viser interesse for ham, men de er i konkurrence med flere udenlandske klubber. Foto: Finn Frandsen.

Hvor pilen ender med at pege skal afgøres i løbet af de kommende uger, hvor opstarten for alvor kommer i gang i alle de europæiske ligaer.

Ender han med at vende hjem til FC Midtjylland, skal beslutningen også snart på papir, så han kan være klar, når Champions League-kvalifikationen begynder 19.-20. juli, hvor midtjyderne møder cypriotiske Larnaca.

Jens Jønsson står noteret for fem landskampe. Den seneste spillede han i november sidste år, da Danmark led det eneste nederlag i VM-kvalifikationen i kampen, hvor Skotland vandt 2-0.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jens Jønssons agent, Mikkel Beck.

