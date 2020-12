FCM kan ånde lettet op: Havde alligevel ikke corona

I tirsdagens opgør mellem Atalanta og FC Midtjylland i Champions League spillede tyske Robin Gosens med i kampen i 85 minutter. Han blev senere på ugen testet positiv for coronavirus.

Den test viste et lavt niveau, og derfor var der en mulighed for, at der var tale om, at han var såkaldt 'falsk positiv'. Derfor har man været nødt til at foretage ekstra tests af ham, og det har vist sig, at være tilfældet.

Det melder Atalanta ud på klubbens hjemmeside, og dermed kan både italienenerne og FCM-spillerne, der var tæt på ham i løbet af kampen ånde lettet op for, at risikoen for at være smitte trods alt kan være til stede.

Dog er spillerne for de danske mestre siden blevet testet, og der har ikke været nye tilfælde i truppen siden opgøret i Bergamo.

Gosens kan derfor også se frem til, at han kan spille med i skæbneopgøret mod Ajax på onsdag, hvor Atalanta vil gå videre til Champions League-ottendedelsfinalerne igen i denne sæson, hvis de undgår et nederlag til den hollandske hovedstadsklub.

FC Midtjylland selv er uden muligheder for at komme videre til mere europæisk fodbold i denne sæson, men der er stadig chance for at tage den første sejr, når de skal møde Liverpool på MCH Arena.

