FCM kan havne i grotesk scenario

Hvis de vinder pokaltitlen og samtidig slutter som nummer to, må de ikke vælge det sikre gruppespil, de skal spille kvalifikation til Champions League

Ruslands udelukkelse af UEFA's europæiske turneringer i den kommende sæson får på mange måder positiv betydning for dansk klubfodbold.

Danmark avancerer på ranglisten til 13.-pladsen i den kommende sæson, hvor de danske mestre vil være sikret playoff til Champions League.

Tabes den kamp, udløser det ud over 37,5 mio. kr. også et gruppespil i Europa League. Altså i omegnen af 100 mio. kr. Præcis hvad vi så med Brøndby i den forgangne sæson.

FC Midtjylland-lejren kan ende i en ganske bizar situation. Foto: Claus Bonnerup

FC Midtjylland kan havne i et ganske grotesk scenario, hvis de vinder sølvmedaljer og samtidig sikrer sig pokaltitlen.

For pokaltitlen betyder nemlig – efter Ruslands udelukkelse – at det udløser et europæisk gruppespil.

Pokaltitlen udløser playoff til Europa League-gruppespillet. Tabes de to kampe, er pokalvinderne sikret Conference League-gruppespillet, hvilket udløser i niveauet 30-35 mio. kr.

Men FC Midtjylland har ikke noget valg, hvis de vinder sølv. Så skal de vælge at træde ind i Champions League-kvalifikationens anden runde, taber de samlet her, ryger de over i tredje kvalrunde til Europa League.

Ender det også med et samlet nederlag er sidste chance playoffrunden til Conference League.

Taber de også her, får de altså intet gruppespil.

Efter nulløsningen i søndags har Midtjylland stadig tre point op til FCK. Foto: Claus Bonnerup

Omvendt skal FC Midtjylland altså blot vinde anden kvalrunde til Champions League for at være sikret et europæisk gruppespil.

- UEFA's regler er klare og tydelige. Man skal stille op i den højest rangerende turnering, man har kvalificeret sig til.

- Man kan også sige, at muligheden for en økonomisk gevinst er langt større ved at spille Champions League-kvalifikation, selvom der naturligvis er en risiko forbundet med de forskellige scenarier, siger Peter Ebbesen, turneringsansvarlig hos Divisionsforeningen.

Med sejren mandag er oprykkerne fra Silkeborg oppe på tredjepladsen. Foto: Ernst van Norde

Hvis FC Midtjylland vinder pokaltitlen, bliver det bronzevinderen, der får pokalvinderpladsen.

Aktuelt er det således Silkeborg, der vil være sikret et Conference League-gruppespil samt 30-35 mio. kr.

De vil træde ind i Europa League playoffrunden, hvor de med sejr kvalificerer sig til Europa League-gruppespillet. Et samlet nederlag udløser Conference League-gruppespil.

FC Midtjylland er i semifinalen i pokalturneringen, hvor de vandt det første opgør mod Vejle med 1-0. Der er returkamp onsdag, hvor FCM har fordel af hjemmebane.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra FC Midtjylland.