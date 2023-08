FCM klapper i om Pione Sisto

Ekstra Bladet besøger den danske fodboldspiller Pione Sistos portugisiske landejendom, hvor den åndelige sekt King of Pineal lever

Ingen kommentarer.

FC Midtjylland har fortsat ikke lyst til at forholde sig til Pione Sistos involvering i en portugisisk sekt, der lige nu er i politiets søgelys efter meldinger om narkotikahandel, muligt bedrageri og en 13 måneder gammel babys død.

Derudover løber den løntunge FC Midtjylland-spiller rundt for sig selv i dagligdagen i Herning, hvor han ikke er en del af hverken førsteholdet eller nogen af ungdomsholdene.

Pione Sisto har trænet alene i en lang periode. Foto: Anthon Unger

Kom helt tæt på Sistos sekt: Så vild er mystikken

Det gjorde han også i store dele af forårssæsonen, og da han selv kom med et voldsomt angreb på FCM i sin egen podcast, stod det mere eller mindre klart, at han ikke havde nogen fremtid på Heden.

Det bekræftede FCM-direktør Claus Steinlein også, men siden da har der været tavst omkring den 28-årige kantspiller.

Foto: Ernst van Norde

Annonce:

FCM er tavse

Derfor ville Ekstra Bladet gerne snakke med Steinlein om hele den fodboldmæssige misere, men også om de nye oplysninger, der er kommet fra Portugal, hvor Pione Sisto altså ejer det stykke land, som sekten Pineal Foundation huserer på.

Men det har FCM ingen interesse i.

- Det har vi ikke nogen kommentarer til.

- Vi har forholdt os rigeligt til det sportslige både hos jer og hos andre, og den anden del kommer vi ikke til at kommentere på, siger pressechef i FC Midtjylland Mads Hviid til Ekstra Bladet og henviser til Pione Sisto selv eller hans bror Angelo.

Her holder sekten Pineal Foundation til. På en øde bjergskråning bor cirka 20 personer på den jord, Pione Sisto har købt.

Ekstra Bladet var mandag i kontakt med Pione Sisto, hvor vi spurgte til hans rolle i den portugisiske ejendom, men FCM-spilleren ønskede ikke at uddybe yderligere.

Efterfølgende tog Ekstra Bladet selv til Portugal for at besøge sekten og tog en snak med sektens leder, Água Akbal Pinheiro, der bekræftede, at Pione Sisto havde været nede og besøge sekten.

Det er dog ikke lykkes at få kontakt til Sisto igen efterfølgende.

Claus Steinlein og FC Midtjylland vil ikke kommentere sagen om Sisto. Foto: Anders Brohus

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs meget mere om Sistos forbindelser til den portugisiske sekt herunder +:

Fylder alt i Portugal: Sådan kom journalist på sporet af Sistos sekt