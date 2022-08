FCM klar med millioner: Skal handle

Salget af Raphael Onyedika for næsten 75 mio. kr. skal erstattes med en ny investering til FCM-midtbanen.

Det slog sportschef Svend Graversen fast efter FC Midtjyllands 2-0 sejr over Brøndby.

- Vi skal ud at købe en erstatning for Raphael til positionen. Vi mangler én på den centrale midtbane til at tage konkurrencen op med de øvrige.

- Vi må se, om vi kommer i mål med det, vi ønsker. Vi kan ikke konkurrere med musklerne og de penge, som FCK bruger.

Erik Sviatchenko leverede en stor kamp, da FCM fik sæsonens anden sejr. Foto: Lars Poulsen

- Vi skal gøre det klogere end dem. Finder vi den rigtige, er vi også klar til at betale.

- FCK laver store transfers. Det er vi også klar til. Men vi er nødt til at træffe de rigtige beslutninger og valg i forhold til at bringe vores egne i spil.

- Vi skal finde den rigtige spiller til den rigtige pris. Er det fem mio. euro (37,5 mio. kr.), så må vi tale med vores bagland om det, siger Svend Graversen.

Tirsdag er Jonas Lössl tilbage i FC Midtjylland, hvor han igen træner med holdkammeraterne. Skiftet til Bordeaux røg i vasken, og nu er Lössl klar til at tage udfordringen op på Heden igen.

- Jonas Lössl har kontrakt hos os i tre år. Jeg har talt med ham flere gange. Han er nu klar til at give den en skalle. Nu vil han tage konkurrencen op med Elias.

- Så han træner med hos os allerede fra tirsdag, fastslår FCM-sportschefen.

Junior Brumado blev båret fra banen. Sportschef Svend Graversen skal hurtigt have en status på angriberen. Hvis han er ude i længere tid, skal der handles hurtigt. Foto: Lars Poulsen

Junior Brumado udgik med det, der lignede en knæskade. Svend Graversen skal have en hurtig status på skadesituationen, hvis han skal handle hurtigt.

Alt tyder på, at Evander bliver i klubben, fordi den rigtige klub og pris endnu ikke er dukket op. Og så får FCM svært ved at finde en kvalificeret erstatning så kort tid, før vinduet smækker i.

