FCM-modstander: - Uretfærdigt

Young Boys mener ikke, at det er helt retfærdigt, at aftenens FC Midtjylland-brag spilles som kun en enkelt kamp - klubben er nødt til at gå til grænsen over over den for at vinde mod de stærke jyder

Young Boys gæster onsdag aften FC Midtjylland i Champions League-kvalifikationens næstsidste runde inden gruppespillet, men hvor det plejer at skulle afgøres over to kampe, så spilles der i denne coronatid kun en enkelt kamp - og lodtrækning har placeret kampen i Herning.

- Det er bestemt ikke i retfærdighedens ånd, for økonomisk og sportsligt afhænger utroligt meget af denne ene kamp, siger klubbens 42-årige sportschef Christoph Spycher til Blick.

Han bekymrer sig ikke i særlig grad over klubbens dårlige resultater på udebane på det seneste, for i sæsonen før var man ret så dominerende væk fra eget græs.

Og så advarer han mod, at mange i Schweiz forventer, at Young Boys går videre mod FC Midtjylland - og endda uden problemer.

- Jyderne er blevet danske mestre med 16 point ned til FC København. De dominerede ligaen, og det siger alt om deres styrke. Vi er nødt til at gå til vores grænse - og sandsynligvis ud over den også, siger han.

Schweizernes træner har stor respekt for FCM. Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

Schweizerne har kalkuleret med gruppespil og har sammensat truppen ud fra den forventning. Kommer man hverken i Champions League eller Europa League, så er truppen formentlig for stor, og de må sælge.

Man kan argumentere for, at det er til schweizernes fordel, at der ikke må være tilskuere til kampen i Herning, men sådan ser de ikke på det.

- Ikke nødvendigvis. Der er utrolig mange følelser i en så vigtig kamp - også hos publikum. At have dem imod sig kan somme tider udløse det største skub og motivation, du kan have, siger Spycher, der selv var professionel i blandt andet Eintracht Franfurt og nåede 46 landskampe for Schweiz frem til 2010.

Christoph Spycher er træner for Young Boys. Som spiller var han med til EM 2008. Foto: Laurent Gillieron/Ritzau Scanpix

Young Boys røg ud på reglen om udebanemål sidste sæson i playoff-runden til Champions League mod Røde Stjerne, der runden forinden havde slået FCK ud.

I gruppespillet i Europa League slog man måde Feyenoord og Rangers FC hjemme, mens man spillede uafgjort mod dem ude. Efter to nederlag til Porto lykkedes man dog ikke med at gå videre fra gruppen.

Året før var de i gruppespillet i Champions League og slog blandt andet Juventus på udebane.

Mestrene vælter sig i luksus

Sisto tilgivet FCK-flirt: - Han valgte med hjertet

Se også: - Hårdt for ham at sidde i Danmark