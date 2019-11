FCM morer sig: Ståle må tilbage i skolen

Før søndagens topbrag i Superligaen har topholdet FC Midtjylland fire point ned til nummer to, FC København, så der er meget på spil, når de to hold mødes i Herning. Ikke mindst ofr udeholdet, der risikerer at miste kontakten til FCM.

Der er allerede blevet sagt og skrevet en del om opgøret, og Ståle Solbakken startede med at sige, at FCK allerede ville have vundet det danske mesterskab, hvis FC Midtjylland havde haft FCK's kampprogram og skader.

Siden har både FC Midtjyllands Rasmus Ankersen og Emiliano Marcondes svaret igen, og nu morer FC Midtjylland-træner Brian Priske sig også over Ståle Solbakken.

- Jeg kan godt leve med, at Ståle Solbakken siger sådan. Det er en god kommentar ovre fra København, men det ville godt nok være første gang i Danmarkshistorien, at et mesterskab ville være afgjort allerede efter 15 runder. Så jeg giver ikke så meget for det. Vi har fokus på os selv, og vi gør alt, hvad vi kan, og så handler det for mig ikke så meget om, hvad Ståle synes, siger FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske, til videopodcasten Fodboldfamilien fra TV Midtvest.

Foto: Lars Poulsen

Priske føler sig ikke helt sikker på, at det faktisk er en fordel at spille få kampe, og han køber slet ikke præmissen om, at FCK ville være mester, hvis FCM havde samme program som FCK.

- Men så må Ståle tilbage i skolen, for det kan ikke lade sig gøre at vinde et dansk mesterskab efter så kort tid. Selv om vi skulle vinde på søndag og komme syv points foran FCK, vil der stadig kun være spillet 16 runder, så der er stadig mange kampe tilbage, lyder det fra FC Midtjylland-træneren.

Da de to klubber mødtes senest, endte det med 0-0 i Telia Parken, og igen på søndag ligner det ikke en kamp, hvor der kommer mange mål. FCM har således bare lukket seks mål ind i 15 Superliga-kampe.

Der er kampstart 18.00.

