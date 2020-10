FCM nærmer sig tysk angriber

FC Midtjylland er tæt på at hente den tyske angriber Luca Pfeiffer i 2. Bundesliga-klubben Würzburger Kickers.

Den 24-årige angriber er ikke med i truppen for Würzburger Kickers, der lørdag tager i mod Furth på hjemmebane.

På Twitter skriver Pfeiffers klub, at han ikke er med i i truppen, fordi han lige nu er i de afsluttende forhandlinger om et skifte med en anden klub.

'Luca Pfeiffer er i afsluttende forhandlinger med en anden klub. Derfor er han ikke med i truppen i dag.'

Artiklen fortsætter under tweetet:

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det FC Midtjylland, der er i forhandlinger med den tyske angriber, der tårner 196 cm i vejret.

Den tyske avis Bild har tidligere meldt Pfeiffer på vej til FC Midtjylland, hvor de skriver, at de danske mestre har budt på angriberen fra Würzburger Kickers, der netop er rykket op i 2. Bundesliga.

Luca Pfeiffer har kun et enkelt år tilbage af sin kontrakt, og ifølge Bild har FC Midtjylland budt 11 millioner kroner på angriberen, hvilket måske er et bud, der er for godt til, at klubben kan sige nej.

Artiklen fortsætter under billedet:

Luca Pfeiffer (th.) scorede 15 mål i den tyske 3. Liga i den forgangne sæson. Foto: DeFodi Images/Getty Images

FC Midtjylland råder i øjeblikket over Junior Brumado, Sory Kaba og Ronnie Schwartz, som konkurrerer om at være spydspids for midtjyderne, men 'Plaffeministeren' er efter sigende på vej væk, mens de to førstnævnte ikke ligefrem har været målfarlige for midtjyderne.

I statur minder Luca Pfeiffer om både Brumado og Kaba, og tyskeren måler således 196 centimeter. Ifølge Bild råder han også over gode evner i hovedspillet, hvor han altså kan udnytte sin højde.

Luca Pfeiffer har blot spillet to kampe i 2. Bundesliga, men i sidste sæson scorede han 15 mål og lagde op til otte yderligere på 34 kampe i 3. Liga. Tidligere har han spillet i andre tyske klubber i de lavere rækker.

