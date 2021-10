FCM-overskud på 25 millioner

FC Midtjylland kan notere sig et overskud på 25,3 millioner kroner i regnskabsåret 2020/21.

Det oplyser fodboldklubben i en pressemeddelelse.

Her forklares det, at Champions League-gruppespillet skabte fundamentet for, at der kunne skabes overskud i en sæson, hvor der blev investeret, men hvor coronarestriktioner reducerede flere indtægter.

- Vores Champions League-deltagelse har skabt fundamentet for, at vi kunne investere yderligere i vores faciliteter og i vores spillertrup i en tid, hvor mange andre klubber har været tvunget til at skære ned, siger bestyrelsesformand Rasmus Ankersen.

Han hæfter sig desuden ved, at det i 2020/21 lykkedes FC Midtjylland at fuldføre en kapitaludvidelse på 125 millioner kroner, der er øremærket til at udbygge MCH Arena og skabe et topmoderne træningsanlæg i Ikast.

- Kapitaludvidelsen har gjort os i stand til at lave nogle afgørende investeringer, som på sigt vil give mulighed for markant forøgede kommercielle indtægter og nogle træningsfaciliteter, der unægtelig vil gøre FC Midtjylland mere attraktiv for topspillere og toptalenter.

Klubben forventer i 2021/22-sæsonen et overskud på mellem 75 og 90 millioner kroner før skat, lyder det.

FCM fører aktuelt Superligaen og deltager i Europa League-gruppespillet.