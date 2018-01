FCM på forsvars-jagt hos Europa League-sensation

FC Midtjylland ser ud til at fortsætte oprustningen af defensiven.

Næste mand med kurs mod heden kan de seneste syv måneder prale af at have lukket af for Eren Derdiyok, Bafetimbi Gomis, Vedad Ibisevic, Aleksandar Prijovic... Jannik Pohl og Mikael Uhre.

Navnet er noget af en test for tungen - Sotirios Papagiannopoulos.

Den 27-årige forsvarsspiller er svensk trods det græsk-klingende navn.

Sotirios Papagiannopoulos var omdrejningspunktet på det svenske ligalandshold, der holdt Danmark fra scoring i Abu Dhabi i sidste uge.

Men han er bedst kendt som forsvarsstyrmanden på Östersunds sensations-mandskab, der tog Europa League med storm i efteråret og vandt sin gruppe.

Papagiannopoulos stammer fra Stockholm, og han fik sit gennembrud i Assyriska, inden han i 2014 røg til PAOK i Grækenland uden succes. De seneste tre år har han været en del af Östersunds sensationsmandskab.

Svenskeren blev allerede for en måned siden kædet sammen med FC Midtjylland. Dengang forlød det fra Sverige, at et kontraktudspil fra FC Midtjylland var blevet afvist.

- Jeg vil gerne til et godt hold, der kæmper med i toppen af sin liga, sagde Sotirios Papagiannopoulos ved den lejlighed til Fotbollskanalen. Den transferfri svensker har siden afsøgt sine muligheder, og nu er dialogen med FC Midtjylland ifølge Ekstra Bladets oplysninger brandvarm igen.

Ulvene vil hente forsvareren øjeblikkeligt, men aftalen har længere sigte, da Erik Sviatchenkos lejemål ophører til sommer, lige som Kian Hansen efter planen skal sælges.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra FC Midtjylland til oplysningerne i denne artikel.

