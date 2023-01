FCM på lur: Vil presse prisen på nøglespiller

Kristoffer Olsson trådte omgående i karakter på FC Midtjyllands midtbane, da den svenske landsholdsspiller blev hentet retur til Heden i sommer på en lejeaftale fra Anderlecht.

Derfor er der helt naturlig interesse fra FC Midtjylland for at tilknytte Kristoffer Olsson på fast basis.

Helt konkret er der indarbejdet en frikøbsklausul i svenskerens lejekontrakt på 30 millioner kroner.

Men i Anderlecht mangler Jesper Fredberg og den skrantende storklub penge.

Dyrt at være fattig

Det er som bekendt dyrt at være fattig, og derfor planlægger FC Midtjylland at 'udnytte' det faktum til at presse belgierne en smule på prisen.

Jesper Fredberg har allerede snuppet Anders Dreyer i FCM, men noget tyder på, at Anderlecht-chefen ikke vil drille Ulvene i en fremtidig handel med Kristoffer Olsson. Foto: Ritzau Scanpix

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at FC Midtjylland gerne vil forsøge at kapre Olsson for cirka 22 millioner kroner. Svenskeren har 42 landskampe under bæltet for Sverige.

Det er i midtjydernes optik en mere 'fair' pris for en til den tid 28-årig spiller, der ikke kommer til at stige i værdi.

Selv om Jesper Fredberg allerede har udtrykt sig i rosende vendinger om Kristoffer Olsson, så har den danske chef brug for millioner i klubkassen.

Toppen af lønhierarkiet

Særligt med tanke på, at Vincent Kompany i sin tid anså Kristoffer Olsson som en nøglespiller i Anderlecht og placerede svenskeren lige under toppen af lønhierarkiet med en månedsløn på cirka 400.000 kroner.

Den løn rimer ikke på en lejespiller i Superligaen.

Kristoffer Olsson var i perioder flyvende for FCM, men skal svenskeren placeres i Ulvenes absolutte løntop? Foto: Jens Dresling

Men samtidig bliver Olssons løn også ligtornen i en permanent FCM-aftale. I Herning tjener Erik Sviatchenko i omegnen af 400.000 kroner om måneden, mens lønførende Pione Sisto rammer ekstraordinære 475.000 kroner i måneden.

FC Midtjylland har med andre ord foråret ud til at vurdere, om Kristoffer Olsson skal honoreres med en aftale i nøglespillerklassen i det midtjyske.

Og selvfølgelig har svenskeren selv det sidste ord, da kontrakten med Anderlecht løber til sommeren 2025.