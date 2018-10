FCM presset: Mestertræner på vej mod exit

Jess Thorup er interesseret i muligheden for at blive cheftræner i den belgiske klub AA Gent, og derfor vil FCM ikke stå i vejen

IKAST (Ekstra Bladet): FC Midtjylland går ind i nogle kritiske timer, der kan betyde, at mestrene snart står uden cheftræner.

Ekstra Bladet erfarer, at dialogen med belgiske AA Gent er så langt fremme, at det nu anses for sandsynligt, at parterne kommer overens om en aftale.

Samtidig skulle Jess Thorup selv have meddelt FC Midtjylland, at han gerne vil undersøge mulighederne i den kriseramte belgiske klub nærmere.

Derfor ønsker FCM ikke at stille sig i vejen, hvis man kan blive enige med belgierne om en kompensation for mestertræneren.

Bestyrelsesformand Ivan de Witte fra Gent fører sig selvbevidst frem i sagen og bekræfter over for belgiske medier interessen for Jess Thorup.

- Jeg kan bekræfte navnet Jess Thorup som potentiel træner for AA Gent, siger han til Het Nieuwsblad.

Jess Thorup løftede DM-pokalen med FCM i sommer. Foto: Claus Bonnerup

Det vil være uhørt for en klub at bekræfte interessen for en træner fra en anden klub, hvis ikke forhandlingerne var på et meget fremskredent stadium.

AA Gent fyrede mandag cheftræner Yves Vanderhaeghe efter et smerteligt 5-1 nederlag til Genk på hjemmebane. I den forbindelse konstaterede Ivan de Witte, at han forventer at have en træner på plads i løbet af ugen.

FC Midtjylland har givet spillertruppen træningsfri stort set hele ugen. Derfor er der stort set ingen mennesker på klubbens træningsanlæg – heller ikke Jess Thorup.

Ekstra Bladet har konfronteret FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, med udsigterne til at miste mestertræner Thorup, men FCM-bossen har ikke ønsket at udtale sig om situationen.

Den normalt så rapkæftede ulveboss plejer ellers ikke at mangle ord, og stilheden står som et ildevarslende tegn om en forestående trænerstorm i FC Midtjylland.

Jess Thorup har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelser.

