FCM-profils vilde opstigning: Fra arbejdsløs til mesterhold

For fire år siden var Ayo Simon Okosun ikke god nok til 1. divisionsfodbold - nu har han slået igennem for FC Midtjylland. Læs om Okosuns utrolige historie, der også har budt på en yderst kontroversiel klubejer i den italienske Serie C

IKAST (Ekstra Bladet): Ayo Simon Okosun har for alvor slået sit navn fast i dansk fodbold de seneste sæsoner.

Gennembruddet kom sidste år, da han bragede igennem i sin debutsæson i Superligaen og blev valgt til årets spiller i AC Horsens.

Det gav et skifte til de danske mestre fra FC Midtjylland denne sommer, og efter en hård opstart med knæproblemer har den 198 centimeter høje Okosun bidt sig fast i startopstillingen hos mesterholdet fra Herning. Senest da ulvene slog FCK på MCH Arena.

Ayo Simon Okosun har hurtigt fundet vej til FC Midtjyllands startopstilling. Foto: Lars Poulsen

At den 25-årige Ayo Okosun i dag skulle være en del af startelleveren hos det danske mesterhold lå bestemt ikke i kortene for fire år siden. Faktisk var der ikke mange andre end ham selv, der troede på, han havde en fremtid i professionel fodbold.

I sommeren 2014 udløb Okosuns kontrakt med 1. divisionsklubben AB. Han havde ikke tilliden fra daværende cheftræner Thomas Nørgaard, der mest brugte den garderhøje midtbanespiller som indskifter, der skulle vinde hovedstødsdueller i de to felter mod slutfasen.

Efter et par gode sæsoner i Gladsaxe blev kontrakten derfor ikke forlænget, og Okosun skulle finde ny arbejdsgiver, hvilket var sværere end som så. Faktisk skulle der næsten gå fem måneder, før han igen fik løn for at spille fodbold.

- Det var en hård periode, hvor jeg selvtrænede meget. Jeg var også forbi Spillerforeningens hold af kontraktløse spillere, ligesom jeg prøvetrænede hos Kent Nielsen i AaB. Men generelt var der stort set ingen interesse, siger Ayo Okosun og fortsætter.

- I det sidste halve år i AB spillede jeg ikke en eneste kamp fra start, så udefra set var jeg en spiller, der ikke havde været i startopstillingen én eneste gang for et bundhold i 1. division. Det gav ikke mange opringninger på telefonen.

Der var langt til toppen, da Ayo Okosun blev droppet af 1. divisionsklubben AB. Foto: Anders Brohus

Ayo Okosun greb med egne ord ikke chancen i AaB, og Kent Nielsen pegede i stedet for på Mathias Thrane til sin trup. Det sendte Okosuns karriere på noget af en omvej, for det blev i den italienske Serie C-klub Grosseto, han endelig fik kontrakt i november 2014.

- Jeg mente selv, jeg mindst havde niveauet til 1. division, men de opkald kom bare aldrig. Jeg havde ikke lyst til at spille 2. division, så da min agent, Marc Nygaard, fortalte om interessen fra Italien, var jeg klar til at tage eventyret, og Serie C er bestemt ikke dårligere end den danske 1. division. Jeg lærte utrolig meget mentalt og taktisk på kort tid, fortæller Ayo Okosun.

Opholdet i Italien blev meget givende for den unge dansker, men han slap ikke for det kaos, der ofte omgærder ophold i sydeuropæiske klubber.

Grosseto var ejet af forretningsmand og politiker Piero Camilli. Den midt sagt excentriske Camilli blev efterforsket, dømt og siden frikendt for match fixing med Grosseto i Serie B i 2010/ 2011-sæsonen, og i 2012 blev han dømt for at true en journalist.

Grosseto havde i omegnen af 35 cheftrænere under Camillis styre, der varede 15 år, og Ayo Okosun fik også den koleriske ejers metoder at føle på egen krop.

- Jeg skrev under med Grosseto efter tre ugers prøvetræning, men allerede under min prøvetræning blev cheftræneren fyret. Det var lidt underligt for mig, men de andre spillere lod sig ikke mærke af det. Det var hverdag.

Ayo Okosun fortryder ikke tiden i Italien på trods af kaotiske forhold. Foto: Anders Brohus

- Den ny træner var vild med mig, og jeg fik otte-ni starter i træk, men så blev han fyret... Min tredje træner så slet ikke min vej, så da han blev fyret, gjorde det ikke så meget. Rent faktisk sluttede jeg sæsonen med den samme træner, som jeg blev hentet til klubben af. Det var lidt et cirkus, fortæller Okosun med et smil på læben, og fortsætter med en af de mest bizarre oplevelser under Camilli.

- Træneren havde kaldt mig hen fra opvarmning, og jeg stod og skulle til at blive skiftet ind. Så kan jeg se, at ejeren ringer fra tribunen ned til en af sine lakajer på bænken, og før jeg vidste af det, havde han flået lystavlen ud af hænderne på fjerdedommeren. Så kunne jeg sætte mig ned på bænken igen, mens min træner stod med udstrakte arme på sidelinjen og gestikulerede op mod ejeren.

Efter sæsonen lod Piero Camilli Grosseto gå bankerot, og klubben blev tvangsnedrykket. Dermed blev det kun til otte måneder i Italien, men på trods af de kaotiske forhold, fortryder Ayo Okosun ikke, han tog chancen.

- Det fik mig i gang, og jeg lærte utrolig meget i Grosseto. Jeg blev modnet med fire-fem år på den korte periode, og jeg føler, jeg blev rustet til at klare hvad som helst senere i fodboldlivet. Jeg kunne have fortsat i Italien, men jeg vurderede, jeg skulle have kontinuerlig spilletid og tillid for at komme videre i karrieren.

Ayo Okosun i kamp for Vendsyssel FF mod sin senere arbejdsgiver AC Horsens. Foto: Claus Bonnerup

Det fandt Ayo Okosun i Vendsyssel, hvor cheftræner Ove Christensen havde haft et godt øje til det fysiske pragteksemplar siden AB-tiden.

Den rutinerede træner vidste, at Okosuns spidskompetencer passede som fod i hos ind i spillestilen i Hjørring, og dermed begyndte den fodboldspiller at forme sig, som vi kender fra tiden først i AC Horsens og nu FC Midtjylland.

- Ove justerede på nogle taktiske ting ved mit spil og forbedrede mine åbenlyse kompetencer yderligere. Men vigtigst af alt, så gav han mig tillid og kontinuerlig spilletid. Det var første gang, jeg sådan rigtig var stamspiller over en hel sæson, og jeg rykkede mig voldsomt i den periode.

I Okosuns anden sæson i Hjørring snød AC Horsens Vendsyssel for billetterne til Superligaen i det hæsblæsende dobbeltopgør, der satte punktum for sæsonen. Alligevel blev det som bekendt til Superliga-bold for Okosun, da Bo Henriksen ikke kunne undgå at få øje på den høje midtbanespiller.

- Jeg var vildt skuffet over at glippe oprykningen med Vendsyssel, så jeg fokuserede slet ikke på at skifte, indtil Bo ringede nogle uger senere og sagde, at han var helt sikker på, jeg kunne smadre Superligaen, sådan som han jo kan udtrykke sig. Derfra gik det ret hurtigt, og jeg var sindssyg glad og stolt over at kunne kalde mig Superliga-spiller i Horsens.

Okosun smadrede igennem i Superligaen for AC Horsens, hvor han kun nåede en sæson, inden FCM bød sig til. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Den foreløbige kulmination på karrieren kom med skiftet til FC Midtjylland, hvor målet er at genvinde mesterskabet og forløse klubbens potentiale i Europa. Også selv om det glippede denne sæson.

Selv om rejsen har været snørklet for 25-årige Ayo Simon Okosun, så stopper drømmene og ambitionerne slet ikke hos de danske mestre i Herning.

- Når du spørger, om jeg for fire år siden havde regnet med at sidde her i FC Midtjylland-tøj og lige været med til at slå FCK, så kan jeg med hånden på hjertet svare 'ja!'. I hvert fald i den forstand, at jeg vidste, jeg nok skulle nå langt i min karriere, også selv om det så svært ud.

- Nu handler det om at genvinde mesterskabet og blive en nøglespiller i Midtjylland, men jeg har tidligere bevist, at man når langt med hårdt arbejde. Derfor drømmer jeg også om en dag at prøve kræfter med England eller Tyskland. Jeg er i hvert fald et eksempel på, tingene kan gå hurtigt i fodbold.

Ayo Okosun er p.t. fodskadet og ventes ude af FCM-holdet et par måneder.

Blå Bog: Navn: Ayo Simon Okosun Født: 27. juli 1993 i København Oprindelse: Far fra Nigeria og tysk mor. Ayo Okosun var tysk statsborger, indtil han blev 21 år, hvor han fik dansk pas. Højde: 198 centimeter Position: Central midtbane Karrieren i tal: -2011: Frem 2011-2014: AB (44 kampe, 2 mål) 2014-2015: Grosseto (11 kampe, 0 mål) 2015-2017: Vendsyssel FF (50 kampe, 11 mål) 2017-2018: AC Horsens (33 kampe, 7 mål) 2018-: FC Midtjylland (8 kampe, 0 mål) I parentes ses ligakampe. Kilde: Transfermarkt.com

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har sjælden hudsygdom

Ayo Simon Okosun lider af hudsygdommen alopeci. Foto: Anders Brohus

Ayo Simon Okosun er iøjnefaldende på flere måder. Blandt andet fordi det 198 centimeter høje muskelbundt er fuldstændig skaldet og hverken har øjenbryn eller øjenvipper.

Det er der en helt naturlig forklaring på, fortæller Ayo Okosun, da Ekstra Bladet møder ham på FC Midtjyllands træningsanlæg i Ikast.

- Jeg har hudsygdommen alopeci, som er den medicinske betegnelse for pletskaldethed. Det er en autoimmun sygdom, hvilket vil sige, at immunsystemet fejlagtigt angriber egne celler og eget væv. Det er kun kosmetisk, så jeg har ingen smerter eller gener som sådan, siger Ayo Okosun.

Enkelte modspillere og fans har ikke kunnet dy sig for at kommentere på Okosuns manglende hårpragt, men det rør ham på ingen måde.

- Jeg er meget tykhudet, og folk må sige, hvad de vil. Det var selvfølgelig ikke det sjoveste, da mit hår begyndte at falde af pletvist, da jeg var ni år gammel, men da jeg blev 16-17 år, tog jeg beslutningen om at barbere det hele af, og sådan har jeg nu engang set ud siden, og det generer mig slet ikke.

Fakta om alopeci Alopecia areata er pletvist hårtab, som debuterer pludseligt. Forekommer især hos yngre, og hos begge køn.

Kan indebære en alvorlig belastning for selvopfattelse og livskvalitet.

Hvis alt hår på hovedet tabes, betegnes tilstanden alopecia totalis, og hvis alt hår på kroppen tabes, bruges betegnelsen alopecia universalis.

I løbet af livet udvikler ca. 1,7 % af befolkningen alopecia areata.

Mænd og kvinder rammes lige hyppigt.

Tilstanden kan forekomme i alle aldre, men optræder hyppigst blandt børn og unge, og knap halvdelen af tilfældene ses hos personer under 20 år.

Årsagen er ukendt.

Både miljøfaktorer (bl.a. infektioner) og psykisk stress har været foreslået som udløsende faktorer hos genetisk disponerede personer.

Genetisk disposition er antagelig afgørende for udvikling af alopecia areata.

Alopecia areata synes at kunne være en organspecifik autoimmun sygdom. Kilde: Sundhed.dk

Tøffes benhårde dom: De vinder guld, og de rykker ud af Superligaen

Ekstra Bladet vurderer: Her er Superligaens vigtigste spillere