FCM-reserve: 'Jeg kunne have vundet Ballon d'Or'

FC Midtjyllands Rafael van der Vaart har spillet for storklubber som Real Madrid, og så har han spillet 109 landskampe for Holland og stod i 2010 i VM-finalen, som Holland dog tabte.

Den 35-årige midtbanespiller, der bare har spillet otte Superliga-minutter i denne sæson, har i et større interview med FourFourTwo reflekteret over karrieren. Voetbal International har fået lov til at publicere noget af artiklen.

Superligaens af navn største stjerne mener i artiklen, at han kunne have vundet Ballon d'Or - prisen som verdens bedste fodboldspiller - havde han haft lidt mere fart i benene.

- Jeg mener, at fart kan gøre en kæmpe forskel. Farten til at gå forbi en modstander, ikke bliver overhalet.

- Jeg tror, jeg kunne have vundet Ballon d'Or i min karriere, hvis jeg havde været hurtigere, siger Rafael van der Vaart ifølge Voetbal International i et interview med FourFourTwo.

Rafael van der Vaart manglede kun hurtigheden for at blive verdens bedste. Foto: Jens Dresling

Van der Vaart har aldrig været en hurtig spiller. Han levede på et fantastisk spark, gode afleveringer og gode løb i boksen. Og han fortæller, at især senere i karrieren har det hæmmet ham, at han er langsom. For eksempel i Betis, som han spillede for, inden Midtjylland hentede ham til Danmark.

- Træner Pepe Mel sagde til mig, at jeg var den bedste spiller på bolden, men at han havde brug for andre typer på sin midtbane, og da jeg så vores hold spille, kunne jeg næsten ikke tro det. Spillerne skulle bare sparke bolde ud af stadion. Alligevel klappede publikum af dem, fordi de løb meget og lavede mange glidende tacklinger, siger han og kommer med en opfordring:

- Jeg håber, at man kommer tilbage til de tider, hvor de, der kunne skabe kampene, bliver hyldet. Andrés Iniesta, David Silva, Isco. Dette er spillere, som man kommer på stadion for at se uge efter uge.

Rafael van der Vaart går selv en uvis fremtid i møde, idet hans aftale med Midtjylland udløber efter denne sæson.

