FCM sætter Superliga-rekord

Efter 23 spillerunder i den danske Superliga har FC Midtjylland sat rekord for flest indsamlede point. Hele 59 af slagsen

Det går rigtig godt på den jyske hede, og efter FC Midtjyllands overbevisende 3-0 sejr mandag aften mod arme SønderjyskE, har herningenserne skrevet sig ind i rekordbøgerne.

Mens de cementerede førstepladsen i den danske Superliga og holdt FCK på afstand, slog de samtidig rekord for det højeste antal point, der nogensinde er samlet sammen efter 23 runder.

Det viser tal fra Superstats.dk.

59 point

Således har FCM i skrivende stund 59 point på kontoen, hvilket giver et point snit på 2,5652 point per kamp. Noget, der overgår FCK's mesterskabssæson i 2010/11, hvor de havde raget 58 point til sig.

Samtidig er det værd at bemærke på rekordlisten, at FCK indtil mandag aften besad de fem øverste pladser.

I indeværende sæson har FCM været tæt på uovervindelige og har kun indkasseret et nederlag to gange, spillet to uafgjorte og vundet 19 kampe.

Lukker godt af

Sammenligner man med tidligere mesterhold har FCM med sin 39 mål ikke overrendt alle med mål, som det ellers var tilfældet mod SønderjyskE. 39 gange har FCM fået nettet til at blafre, hvilket er hele 16 gange færre, end hvad FCK formåede i 2010/11-sæsonen.

I den anden ende har ulvene formået at lukke godt af, og de har blot lukket 13 mål ind, hvilket er nok til anden plads på listen over færrest mål imod. Kun overgået af FCK's sæson i 2016/17, hvor københavnerne efter 23 kampe havde lukket sølle ni mål ind.

Næste gang FCM kan øge sit point snit er på søndag, hvor de rejser lidt nord på, når de skal krydse klinger med hestene fra Randers.

