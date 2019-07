FCM sender millionkøb til ny klub

I sidste sæson blev Sammy Skytte hentet til FC Midtjylland fra Silkeborg, hvorefter han blev udlejet til AC Horsens. Dermed har han ikke fået sin officielle debut for midtjyderne endnu, og det kommer heller ikke til at ske i den kommende sæson.



Der bliver Skytte, som FCM ellers købte for 3,7 millioner kroner, nemlig udlejet til norske Stabæk. Det melder FCM ud på klubbens officielle hjemmeside.



I den forbindelse slår FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen fast, at udlejningen handler om, at man vil give Skytte de bedste betingelser for at kunne komme ind på deres hold.



- Det er det, vi arbejder hen imod, og udsigten til kontinuerlig spilletid gør skiftet til en god case for alle parter, siger han og fortsætter:

- Sammy (Skytte red.) skal gøres klar til FC Midtjyllands hold og toppen af Superligaen, og derfor skal han i den kommende tid ind og være en bærende spiller på den centrale midtbane hos Stabæk, lyder det fra Svend Graversen.



Det seneste lejemål i AC Horsens endte ikke med det resultat, man havde håbet på, da det ikke blev til den spilletid (25 kampe), som man havde regnet med, og det håber man nu på, at turen til norsk fodbold kan give ham.

- Jeg har fået et rigtig godt indtryk, og jeg synes, at der er stor kvalitet. Det er et hold, som rigtig godt kan lide at spille fodbold, og det er noget, som jeg lægger stor vægt på. Det er også helt vildt fine mennesker, der er omkring klubben. Holdkammeraterne og træneren er vildt flinke, så det har været en god start indtil videre, siger Sammy Skytte.



Desuden føler han, at han har en del med sig fra tiden i dansk fodbold, som han kan bruge i sin tid hos Stabæk.

- Jeg kommer også med lidt erfaring fra Danmark, og der er det typisk meget power, man spiller, og det ved jeg også præger Elitserien lidt. På den måde føler jeg mig klar til at spille for Stabæk, fortæller midtbanespilleren.



I Stabæk skal han blandt andet spille sammen med Nikolaj Kirk, og her ligger holdet i øjeblikket på 13. pladsen i den bedste norske række.

