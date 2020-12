FCM siger farvel til ghaneser

FC Midtjyllands ghanesiske offensivspiller Michael Baidoo har det seneste halvandet år været udlejet til FK Jerv i Norge, og han vender ikke tilbage til de danske mestre, selv om lejeaftalen står til at udløbe lige om lidt.

FC Midtjylland oplyser onsdag på klubbens hjemmeside, at 21-årige Michael Baidoo skifter permanent til FK Jerv, og dermed er han færdig på Heden et halvt år før kontraktens udløb.

Michael Baidoo kommer her på banen mod FCN, men det var dengang, hvor Jess Thorup var træner. Foto: Lars Poulsen

Michael Baidoo kom til FC Midtjylland i 2017 som 18-årig, men han har aldrig fået et gennembrud i Danmark. Ghaneseren har spillet tre kampe for FC Midtjyllands bedste mandskab - én i Europa League-kvalifikationen, én i Superligaen og én i pokalturneringen. Alle tilbage i 2018.

- Michael har spillet godt for Jerv i en lang periode efterhånden, så det er kun naturligt, at aftalen nu bliver permanent. Alle parter er tilfredse, og det er jo altid godt, men det vigtigste er selvfølgelig Michael, som er et godt sted og kan udfolde sit potentiale der. Vi ønsker ham god vind fremover, siger FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen.

Michael Baidoo scorede i den forgangne sæson fire mål for FK Jerv, der lige akkurat overlevede i Norges næstbedste række.

