FCM snupper ungt Brøndby-talent

Der er kamp om talenterne, og selvom Brøndny satser hårdt på dem, så er det lykkedes FC Midtjylland at lokke en profil til

Brøndby har stor succes med at satse stort på ungdommen i øjeblikket, og spillere som Jesper Lindstrøm, Morten Frendrup, Peter Bjur og Anis Ben Slimane, der alle har spillet ungdomsfodbold i klubben, var i søndags med til at slå FC København.

Men tilsyneladende er det ikke alle talenter, der kan se den store fremtid i at blive i klubben.

I hvert fald har FC Mitdjylland netop været på rov hos Brøndbys ungdomsafdeling, hvor de har snuppet 15-årige Mahdi Babaiasl.

Med fem mål i efteråret har han haft en stor andel i, at Brøndby topper U15-ligaen med 11 sejre i 11 kampe. Men det siger han nu farvel til.

– Først og fremmest skifter jeg, fordi jeg kommer til et godt udviklingsmiljø og får de bedste forudsætninger for at dygtiggøre mig som spiller, siger Mahdi Babaiasl til FC Midtjyllands hjemmeside.

Ekstra Bladets opgørelse viser, at Brøndby har givet langt flere kampe til spillere født i 2000 i denne sæson, hvor FC Midtjylland næsten kun har Gustav Isaksen og Nicolai Madsen med.

KAMPE I SÆSONEN FOR SPILLERE FØDT I 2000 OG FREM 74 - BRØNDBY ------------------

20 - Jesper Lindstrøm

20 - Morten Frendrup

17 - Anis Ben Slimane

14 - Peter Bjur

2 - Mathias Kvistgaarden

1 - Oskar Fallenius 26 - FC MIDTJYLLAND ------------------

12 - Nicolai Madsen

11 - Gustav Isaksen

2 - Japhet Sery Larsen

1 - Kristoffer Lund Hansen

I FC Midtjylland vil de dog omskole 15-årige Mahdi Babaiasl til venstrekant og angriber til venstreback, og målet er en tidlig Superliga-debut.

– Vi føler os ganske sikre på, at Mahdi kan lave skiftet til backen. Ikke kun fordi han har alle de fysiske forudsætninger, men også fordi han har en seriøs tilgang til tingene og en god læringskurve forstået sådan, at han er dygtig til at omsætte teori til handling ude på banen, lyder bedømmelsen fra FC Midtjllands akademichef Flemming Broe.

Mahdi Babaiasl starter med at pendle til kampe og to ugentlige træninger, mens han til sommer flytter til Ikast og træder ind på U17-holdet.

Tidligere på vinteren skiftede en anden ungdomsspiller den anden vej, da Oliver Jeppe efter to og et halvt år i FC Midtjylland vendte hjem til Brøndby.

