FCM spiller med musklerne: Byder ti mio. for Superliga-profil

FC Midtjylland tager første skridt mod en hektisk afslutning på transfervinduet.

Klubben har lagt et storbud på ti mio. kr. for FC Nordsjælland-profilen Mads 'Mini' Pedersen, erfarer Ekstra Bladet.

Buddet har i markant grad fanget FCN-backens interesse, og gennem flere dage har det blandt FCN-spillerne summet med snak om, at 'Mini' virker som en spiller, der er opsat på at komme videre.

Spillerens agent, Christian Schæffer, har ikke været til at træffe for en kommentar omkring interessen fra mestrene.

FC Nordsjællands sportsdirektør, Carsten V. Jensen, har tidligere slået fast, at klubben ikke vil sælge spillere i dette vindue. Klubbens position i den tunge del af rækken betyder, at foråret kan blive kritisk. Derfor er det vigtigt at fastholde de erfarne spillere i truppen.

Situationen omkring Mads 'Mini' Pedersen kompliceres imidlertid af, at klubben har stillet spilleren et klubskifte i udsigt, hvis det rette tilbud kom. Samtidig er FCN-backen interesseret i at tage springet ind i mesterskabskampen med FC Midtjylland.

Mads 'Mini' Pedersen har kontraktudløb sommeren 2020, og det betyder, at det ideelle tidspunkt for at sælge for FC Nordsjælland meget vel kan være nu. Allerede til sommer kan klubber begynde at spekulere med det nært forestående kontraktudløb.

Mads 'Mini' Pedersen er i FC Midtjylland udset til fremtidens afløser for målfarlige Marc Dal Hende, der påkalder sig interesse ude fra, og det er forventningen, at han bliver sendt videre til sommer senest.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra FC Midtjylland.

