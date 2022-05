FCM-spillerne nægter at sige det

Brøndbys sene udligning på MCH Arena efterlader FC Midtjylland med en overvældende opgave, hvis det skal lykkes at vriste guldmedaljerne fra FC København

FC Midtjyllands flotte slutspurt med to scoringer i det sidste kvarter så ud til at holde liv i guldgyset,

Det ændrede Andreas Bruus på kampens sidste spark med udligningen til 2-2.

Det giver FC København et massivt forspring inden sæsonens kulmination.

Tre point og ti mål.

Ulvene har kækt spillet på FC Københavns smuldrende forspring i toppen i de seneste uger.

Efter tilbageslaget mod Brøndby savner ordvalget samme skarphed.

Ethvert tilløb til at afskrive mesterskabet bliver berørt som en vampyr over en hvidløgsranke.

Ulvene troede de var på sejrskurs. Foto: Claus Bonnerup

- Nøj, hvor gør vi mange gode ting i anden halvleg. Vi er modige og presser på. Vi fik de to kasser som var nødvendige i forhold til at bevare håbet om at få det guld.

- Og nu... Det er svært, sukkede Erik Sviatchenko, som måtte have stillingen genopfrisket inden han gik videre.

- Det lyder svært! konstaterede han.

- Vi skulle have vundet, når vi kommer tilbage på den måde, vi gjorde. Det er bare ærgerligt, når den ligger inde i kassen på det absolut sidste spark i kampen, sagde FC Midtjylland-anfører Erik Sviatchenko.

En mavepuster til FC Midtjylland til sidst. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg vil ikke sige, at det er forbi. Jeg er optimist af natur, men jeg anerkender, at det ser rigtig svært ud, sagde Erik Sviatchenko, der anerkendte at udligningen havde visse ligheder med Brøndbys pointtab i Horsens i 2018.

- Der da noget nostalgi i det symbol kan man da sige. Men det er nok mere en tilfældighed end det er... karma, konstaterede Sviatchenko.

- FC København skulle under alle omstændigheder smide point. Nu ser det ud til, at de skal gøre det i to kampe.

- Man skal aldrig sige aldrig. Nu scorer Brøndby i sidste sekund mod os... så jah... Man skal aldrig sige aldrig, forsøgte Anders Dreyer, da han ville overbevise sig selv om, at guldet stadig var i spil.

Anders Dreyer gik fra glæde til dyb skuffelse. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi bliver ved med at tro på det indtil det ikke er muligt mere, fastslog han og kaldte Brøndbys udligning for, 'den værste følelse i lang tid.'

