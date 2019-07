FCM sprænger boksen: Henter historisk dyr angriber

FC Midtjylland er klar med klubbens største indkøb nogensinde.

Investeringen er den 24-årige angriber Sory Kaba, der bliver købt fri af franske Dijon for tre millioner euro, svarende til cirka 22,5 millioner danske kroner.

B.T. var onsdag eftermiddag først med navnet på FCM's dyre indkøb, og oplysningerne stemmer overens med Ekstra Bladets.

Prisen for den guineanske angriber overgår den sum, FCM brugte på Jonas Borring-handlen i 2008. Borring kostede 21 millioner kroner i OB.

Med det historisk dyre indkøb tyder alt fortsat på, at Paul Onuachu SKAL ud ad døren, når han kommer hjem fra African Nations Cup.

Sory Kaba (tv) i kamp mod Nigerias Kenneth Omeruo under African Nations Cup. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Sory Kaba er 191 centimeter høj og har ni landskampe under bæltet for Guinea med to landsholdsmål til følge. Kaba er med for Guinea i African Nations Cup, hvor han scorede i åbningskampen mod Madagaskar. Han har været i startopstillingen i alle tre gruppekampe.

På klubplan har Sory Kaba tilbragt det seneste halve år hos Dijon i den bedste franske liga, hvor han dog langt fra er braget igennem lydmuren trods store forventninger og en indkøbspris på fire millioner euro.

Ni kampe uden scoringer er det blevet til, siden han kom til fra Elche i den næstbedste spanske række. I Spanien lavede Kaba otte mål i 20 kampe den første halvdel af sæsonen.

Kilder tæt på FC Midtjylland beskriver på vanlig kæk facon Sory Kaba som en Paul Onuachu-klon - bare endnu bedre, når potentialet først forløses.

