FCM-stjerne bevidstløs efter uhyggeligt uheld

HERNING (Ekstra Bladet): 2018 begynder at ligne et mindre mareridt for FC Midtjyllands stortalent Mikkel Duelund.

Netop som den 21-årige dribler fortjent havde kæmpet sig tilbage i mestrenes startformation, så blev han søndag aften ramt af et grimt uheld.

Kort før pausen blev Duelund banket omkuld af AC Horsens' hardhitter Sivert Nielsen, der ikke skånede sin modspiller, der netop havde spillet bolden videre.

Mikkel Duelund bankede hovedet ind skulderen på den stenhårde nordmand og gik øjeblikkeligt til jorden - uden bevidsthed.

Det tog kun få sekunder for holdkammeraterne at registrere MIkkel Duelund ikke var ved bevidsthed, men det føltes som en evighed, før den første FCM-spiller nåede frem og stak fingrene ind i Duelunds mund for at sikre, at han ikke blev kvalt i sin egen tunge.

FCM-læge Jan Hede ilede til, at efter nogle uvisse minutter kunne Mikkel Duelund selv stavre på uskire ben fra banen - og han vendte ikke tilbage i aktion efterfølgende.

Det var ikke kønne scener med en bevidstløs Duelund. Foto: Claus Fisker

Thychosen og Qvist i en duel. Foto: Claus Fisker.

De første meldinger fra sportschef Svend Graversen i forbindelse med pausen gik på. at Mikkel Duelund var blevet pillet ud som en sikkerhedsforanstaltning efter han kortvarigt havde været uden bevidsthed.

Episoden kom på et tidspunkt, hvor brutaliteten spillerne tog til.

AC Horsens-spillerne skånede ikke mestrene i duellerne, og de havde i lange perioder held til at frustrere hjemmeholdet, hvor især Paul Onuachu fik nogle tæsk i duellerne.

Den hårde håndtering brød imidlertid også dødvandet i kampen, da Paul Onuachu blev kantet i feltet af Mads Juel Andersen, da han forsøgte at komme frem til Mads Døhr Thychosens skarpe indlæg.

Dommer Michael Johansen havde kampen igennem tilladt yderst hårdt spil i feltet, men lige i denne situation så han en forseelse.

Tredje Superliga-kamp på MCH Arena denne sæson - og tredje gang, at ulvene fik chancen fra pletten.

FC Midtjylland bør frem over starte hjemmekampene med at sparke et straffespark - så slipper publikum for at vente på det uundgåelige fløjt.

Kaptajn Jakob Poulsen eksekverede stensikkert fra pletten - og gjorde det til 1-0.

Og da Mads Juel Andersen samtidig blev udstyret med sin anden advarsel for straffesparket, betød det rødt - og AC Horsens i undertal resten af affæren.

Jakob Poulsen og Midtjylland besejrede Horsens uden større problemer. Foto: Claus Fisker.

Sidste sæson gjorde FC Midtjylland rent bord med fire sejre mod AC Horsens. Og selv om der resterede 45 minutter så var det umuligt at se gæsterne ændre på tingenes tilstand.

FC Midtjylland er ofte blevet kritiseret for at spille omstændeligt og ikke være flydende nok i kombinationerne. Mod AC Horsens lykkedes mestrene faktisk selv i første halvleg at levere stærke opspil - og især Mads Døhr Thychosen havde en blændende første halvleg.

Gustav Wikheim blev introduceret for uheldige Mikkel Duelund efter pausen og han var knapt kommet på banen før han gjorde det til 2-0 efter et raid på tværs af feltet.

Resten af kampen blev domineret stort at hjemmeholdet, og AC Horsens var heldige med ikke at indkassere endnu et straffespark, da Peter Nymann klodset tog hånden til hjælp i feltet. Dommer Johansen valgte dog at flytte forseelsen uden for feltet - og Jakob Poulsen sendte frisparket lige over.

AC Horsens virkede uden modtræk - og mulighed for at komme tilbage. Og i slutfasen understregede indskiftede Mayron George dominansen, da han steg til vejrs og gjorde det til 3-0 og tankede lidt selvtillid før Europa League-opgøret mod The New Saints.

