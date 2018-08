FCM-stjerne fatter det ikke: - Hoppede bare over hans 'fire meter lange arme'

HERNING (Ekstra Bladet): Champions League er og bliver noget, som FCM fortsat må drømme om.

De danske mestre var ikke i stand til at score det ene mål, som ville have været nok til at se midtjyderne i kløerne på Dinamo Zagreb i næste runde af kvalifikationen mod det indbringende gruppespil med 150 millioner kroner bare for at være med.

Nu skal FCM ud at jagte en plads i Europa Leagues gruppespil sammen med FCK, Nordsjælland og Brøndby, hvor der er en trøstpræmie på 50 millioner kroner.

Så i næste uge vil modstanderen hedde noget så ukendt som The New Saints, Wales eller Lincoln Red Imps, Gibraltar.

Selv om det kun handlede om at score et mål, fik FCM aldrig produceret et eneste godkendt forsøg indenfor rammen.

Bolden var i nettet i starten af 2. halvleg, da Erik Sviatchenko headede bolden i nettet, som som i alle andre situationer i det lille felt fik Astans store keeper, Nenad Eric tilkendt et frispark.

Foto: Bom Amstrup/Ritzau Scanpix

- Jeg fatter ikke, hvorfor målet blev underkendt. Jeg hoppede bare over hans 'fire meter lange arme'. Det var håbløs dommerkendelse, sagde Erik Sviatchenko, som måtte humpe ud i slutfasen og senere finde en chauffør til hans bil på grund af et spark på anklen.

Hverken før eller siden var hjemmeholdet i nærheden af at score, men det var Astana til gengæld to-tre gange, da FCM uden held forsøgte at satse hele butikken.

Hjemmeholdet manglede en spiller, der kunne åbne den mur af spillere, som Astana fik bygget.

Selv om FCM aldrig kom tæt på det ene mål, var anfører Jakob Poulsen rimelig hård efter slutfløjtet.

- Vi er sindssyg skuffede, fordi Astana var et hold, som vi over to kampe burde have slået ud, lød det anføreren.

- Det var de to langskudsmål i den første kamp sammen med vores brændte muligheder i Astana, som blev afgørende.

- Vi manglede skarphed.

- Derudover fik vi heller skabt nok eller lagt det tryk på Astana, som vi gerne ville.

- Astana var svagere end jeg havde forventet, og lige nu er Europa League faktisk ligegyldig, selv om det er skønt at få en chance mere for at komme til at spille europæisk, siger Jakob Poulsen,

Midtbanespilleren ville gerne skrive under på, at den spanske dommer Juan Martinez Munuera fik lagt en linje, som kun skabte frustration på banen.

- Det er ikke hans skyld, at vi ikke kom videre. Det er helt vores egen.

