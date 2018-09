FCM-stjerne lægger sig fladt ned: - Har beklaget overfor mine holdkammerater

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Erik Sviatchenko undskyldte over for sine holdkammerater, at de skulle spille i undertal i godt en time på grund af det røde kort, som han fik.

Men dette faktum rokker ikke ved, at han samtidig følte sig, at det var en forkert dom, da dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt sendte ham til omklædning i utide på grund af den satsende glidende tackling, hvor han ramte Marcel Rømer i stedet for bolden.

- Men det er jo ikke sådan, at jeg brækker hans ben. Han var rimeligt hurtigt oppe igen. Ja, i næste fase er han ude i en 50 meter sprint uden nogen som helst problemer. Derfor synes jeg, at det er hårdt dømt, sagde Sviatchenko, der dog ikke benægtede, at han måske satsede for hårdt.

- Det er svært at bedømme. For jeg har ikke set det på TV. Men vi satser generelt med et meget fremadrettet forsvarsspil, og så skal der en gang i mellem tages chancer.

- Havde jeg ramt bolden rent og brudt SønderjyskE-spillerens løb på den måde, så ville det have været en succes. Nu blev det altså det modsatte, og det har jeg beklaget overfor mine holdkammerater.

- Samtidig udtrykte jeg også taknemmelighed over, hvordan de krigede for mig. Det var enormt flot at se. Trods undertallet holdt vi vores defensive struktur, ligesom det var os, der skabte klart flest chancer, sagde han.

SE SVIATCHENKO FÅ RØDT KORT ØVERST I ARTIKLEN

Artiklen fortsætter under billedet...

Jess Thorup mener, at Sviatchenko satsede for meget i sin tackling. Foto: Claus Fisker.

Træner Jess Thorup var selvfølgelig over at komme i undertal så tidligt og erkendte, at forsvars-klippen ikke skulle have gjort, som han gjorde i den givne situation.

- Dommeren lagde en linje ved at give to hårde gule kort i de første fem minutter. Og når det var linjen, kan man godt sige, at Erik satsede for meget, lød meldingen fra ham, der samtidig var megastolt af sit hold.

- Spillerne leverede en fantastisk præstation og trods undertallet, er vi jo det klart bedste hold og burde have vundet, sagde han meget rammende.

TV: Rømer-skuespil eller korrekt rødt til Sviatchenko? SønderjyskE-spilleren giver sin reaktion her:

Se også: Ydmyger modstanderen: Målfest i Superligaen

Se også: Tåbeligt rødt kort svækkede mestrene

Se også: Endnu en Real Madrid-stjerne får fængselsstraf