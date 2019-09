FCM-stjerne undskylder: - Min opførsel og attitude var langt over stregen

FC Midtjyllands Evander gik over stregen, da han i torsdagens pokalkamp mod Fremad Amager var dybt uenig med holdkammeraten Awer Mabil om, hvem der skulle tage et frispark.

Den siger den 21-årige brasilianer selv og er derfor kommet med en undskyldning på FC Midtjyllands hjemmeside.

- Jeg har undskyldt over for holdkammeraterne og hele staben, og samtidig undskylder jeg også over for klubben samt FC Midtjyllands fantastiske fans.

- Min opførsel og attitude var langt over stregen, og jeg er meget taknemmelig for, at staben og holdkammeraterne accepterede min undskyldning, siger Evander.

Det endte med, at Mabil tog sig af frisparket, og Evander lagde ikke skjul på sin frustration over holdkammeraten, der ikke var i nærheden af at få bolden i mål.

Efterfølgende klappede Evander tydeligt provokerende ud mod FCM-cheftræner Brian Priske.

- Jeg lavede en stor fejl, jeg fortryder den bitterligt, men med accept fra holdkammerater og stab, vil jeg nu arbejde stenhårdt for at bevise, at det var en engangsforestilling, siger brasilianeren.

Efter kampen udtalte Priske sig om episoden og sagde, at den ville blive behandlet internt.

- Evander har sagt undskyld til alle, og jeg er sikker på, at både han og resten af spillerne er klar over, hvor min grænse er, siger Priske fredag til FCM's hjemmeside.

- Både for klubben og mig som leder er det meget langt fra det, vi er og vil være, og som cheftræner er det afgørende for mig, at Evander så klart erkender sin fejl.

Priske har ikke tænkt sig at straffe Evander sportsligt, og brasilianeren er med i truppen igen søndag, når FCM møder OB i Superligaen.

- Alle laver fejl, det skal der være plads til, men jeg accepterer ikke, at Evander eller andre spillere laver noget lignende igen, siger Priske.

Torsdagens pokalkamp endte med et overraskende exit til sidste sæsons pokalmestre fra FC Midtjylland, der tabte 0-1 til 1. divisionsholdet.



